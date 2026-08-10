Запутанный тест ПДД на круге: какая из траекторий разрешена водителю

Автомобиль на кольцевом перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля намерен активно маневрировать на кольцевом перекрестке. Какая из траекторий движения ему разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только траектория А. Только траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля находится на кольцевом перекрестке, обозначенном предписывающим знаком 4.10 "Кольцевое движение", и пытается изменить направление движения двумя способами.

Траектория А (движение задним ходом): предполагает проезд задним ходом для выезда на нужный съезд. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение транспортных средств задним ходом на перекрестках категорически запрещается, независимо от наличия или отсутствия других участников движения.

Траектория Б (разворот) предполагает пересечение узкой сплошной линии горизонтальной разметки 1.1. В соответствии с приложением 2 к ПДД, пересекать линию 1.1 запрещено (за исключением случаев объезда неподвижного препятствия или обгона отдельных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). В данной ситуации пересечение разметки является нарушением.

Правильный ответ №4