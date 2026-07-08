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Главная Авто Тест ПДД для грамотных водителей: куда можно ехать

Тест ПДД для грамотных водителей: куда можно ехать

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 20:40
Коварный тест ПДР на перекрестке: куда разрешено ехать водителю
Траектории движения на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований информационно-указательных и предписывающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления, в котором ошиблись 81% опрошенных. На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются четыре направления движения: прямо, разворот, поворот направо или налево. По какой траектории он может двигаться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Прямо, налево и в обратном направлении.
  3. Направо.
  4. Прямо.
  5. Налево.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Предписывающий знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает проезд в указанных направлениях и разворот.

Таким образом, водитель красного автомобиля не имеет права повернуть направо.

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Но знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" указывает, что водитель находится на проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся только в одном направлении.

Таким образом, разворот запрещен, ведь в таком случае автомобиль будет двигаться против потока.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

То есть водитель не может повернуть налево, ведь его автомобиль находится на правой полосе односторонней дороги.

Следовательно, он может двигаться только прямо.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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