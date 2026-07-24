Заправка кондиционера электрокара: одна ошибка может уничтожить батарею

Обслуживание кондиционера электромобиля. Фото: ifixexotics.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Обслуживание климатической системы в электромобиле существенно отличается от аналогичной процедуры в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Кондиционер здесь выполняет двойную функцию: обеспечивает комфортную температуру в салоне и принимает непосредственное участие в терморегуляции высоковольтной батареи. Неправильное обслуживание может привести к дорогостоящему ремонту всей силовой установки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на InsideEVs.

Двойная нагрузка

В жаркий период кондиционер электромобиля работает в режиме повышенной нагрузки, поскольку аккумуляторный блок нуждается в постоянном охлаждении для сохранения ресурса. Падение уровня фреона в системе приводит к тому, что компрессор начинает работать на пределе возможностей.

Это грозит перегревом батареи во время быстрой зарядки или активной езды. Без надлежащего уровня хладагента электроника вынуждена ограничивать мощность машины, чтобы защитить аккумулятор от критических температур.

Риск короткого замыкания

Главная опасность самостоятельной заправки или обращения в неспециализированные СТО заключается в использовании неподходящих расходных материалов. В электрических компрессорах применяется исключительно специальное синтетическое диэлектрическое масло, которое не проводит ток.

Большинство бытовых баллончиков для самостоятельной заправки фреоном уже содержат масляные примеси или герметики. Попадание обычного не электроизоляционного масла в систему электромобиля вызывает ошибку утечки изоляции (короткое замыкание). В таком случае компрессор выходит из строя, а электроника блокирует силовую установку.

Из-за риска случайно залить баллончик с неподходящим маслом обслуживание кондиционера в электромобиле лучше доверять специалистам со специализированным оборудованием. Предотвращать ошибки во время обслуживания значительно дешевле, чем покупать новый высоковольтный компрессор.

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