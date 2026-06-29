Всем водителям в Украине нужно готовиться к обязательному техосмотру

Технический контроль авто. Фото: BELGA

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Украина планирует полностью возобновить обязательный технический осмотр легковых автомобилей, который был отменен еще в 2011 году. Запустить обновленную систему контроля государство намерено до конца 2027 года. Это решение является важной частью евроинтеграционных обязательств в соответствии с директивой Евросоюза. Для Брюсселя прохождение контроля является первоочередным инструментом безопасности на дорогах и защиты окружающей среды. Новый законопроект планируется представить на рассмотрение парламента уже осенью 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.

Процедура техосмотра

Предстоящая реформа предусматривает значительное упрощение и цифровизацию административных процессов для бизнеса. Все этапы регистрации пунктов технического осмотра будут объединены в одну удобную электронную процедуру с четким сроком рассмотрения до 30 дней. Появится профессия инспектора по техническому контролю, которому придется проходить обязательную государственную переаттестацию каждые 5 лет. Заработная плата такого специалиста больше не будет зависеть от успешности прохождения проверки автомобилем.

За каждый проведенный осмотр транспортного средства эксперт будет нести личную ответственность. Фиксацию процесса планируют осуществлять с помощью фото и видео, которые затем будет анализировать специальная программа с искусственным интеллектом. Это программное обеспечение сможет автоматически выявлять любые подозрительные случаи и направлять их на дополнительную проверку.

Коррупционные риски

Специалисты общественных организаций уже провели исследование проекта и выявили несколько серьезных уязвимостей. Главная проблема заключается в том, что отснятое видео проверки будет храниться в самом пункте контроля, а не в государственном хранилище. Это создает условия для возможного удаления или замены файлов операторами.

Кроме того, результаты всех измерений технического состояния автомобилей до сих пор вносятся инспекторами вручную. Без автоматической фиксации данных непосредственно с измерительного оборудования цифры в отчетах можно будет легко подделать. Спешка с принятием закона к установленному сроку может привести к тому, что Украина получит лишь формальную реформу со старыми коррупционными схемами.

Ранее Новини.LIVE писали, какие украинские автомобили будут обязаны проходить техосмотр в Польше. Чиновники считают, что новые правила повысят безопасность на дорогах и обеспечат равные условия для всех водителей.

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