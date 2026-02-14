Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Вредит ли автомобилю система Старт-Стоп

Вредит ли автомобилю система Старт-Стоп

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 11:45
Цена экономии: вредит ли система Старт-Стоп современному авто
Кнопка Старт-Стоп. Фото: freepik.com

Современная система автоматического выключения двигателя во время остановок стала стандартом для большинства новых автомобилей, выпущенных после 2018-2020 годов. Она обещает значительную экономию топлива, но в то же время вызывает дискуссии о преждевременном износе ключевых технических узлов.

Об этом написал "Справочник водителя".

Реклама
Читайте также:

Преимущества автоматики

Главным аргументом в пользу использования технологии Старт-Стоп является ощутимое снижение расхода топлива при длительном пребывании в пробках или на перекрестках. В городском цикле экономия может составлять от 0,4 до 1 л/100 км, что по результатам тестов соответствует снижению потребления на 5-15%. Кроме финансовой выгоды, система обеспечивает акустический комфорт во время остановок и уменьшает уровень выбросов CO2 в атмосферу.

Механизмы работают максимально быстро, запуская двигатель за считанные доли секунды после нажатия на педаль акселератора. В транспортных средствах последних лет производства эти системы доведены до автоматизма и не создают значительных неудобств при старте. Однако эффективность такого решения проявляется исключительно в условиях плотного трафика с большим количеством вынужденных остановок.

Риски и затраты

Несмотря на очевидные плюсы, технология имеет существенные особенности, связанные с повышенной нагрузкой на электрическую систему и механические детали. Автомобили с такой функцией требуют специальных аккумуляторов типа AGM или EFB, цена которых в 2-3 раза выше стандартных аналогов. Такие источники питания могут изнашиваться быстрее из-за постоянной циклической работы и необходимости часто заводить силовой агрегат.

Стартер и маховик также получают дополнительную нагрузку, хотя в новых моделях устанавливают усиленные компоненты для сохранения общего ресурса. Система часто автоматически деактивируется в условиях сильных морозов или чрезмерной жары для защиты оборудования от критического износа. На загородных трассах польза от работы автоматики исчезает полностью, так как количество остановок там минимально.

Также читайте:

Почему в США хотят запретить функцию Старт-Стоп в автомобиле

Что такое загадочный режим ACC на замке зажигания машины

Рекомендации

Целесообразность использования функции Старт-Стоп напрямую зависит от ежедневных маршрутов и условий передвижения. Если более 70% времени приходится на движение по городу с большим трафиком, поддержание системы в активном состоянии является экономически оправданным. Это позволяет компенсировать стоимость дорогостоящего аккумулятора путем длительной экономии на заправочных станциях.

ремонт авто проблемы советы автомобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации