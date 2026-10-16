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Главная Авто Врач предупредил женщин, с какой прической не стоит садиться за руль

Врач предупредил женщин, с какой прической не стоит садиться за руль

Ua ru
16 октября 2026 08:30
Врач предупредил женщин, с какой прической не стоит садиться за руль
Девушка за рулем. Фото: magnific.com

Выбор стиля перед поездкой на автомобиле кажется мелочью, однако повседневные привычки могут существенно влиять на здоровье. Личная безопасность женщин за рулем и пассажирок зависит даже от аксессуаров в прическе. Врач отделения неотложной помощи доктор Джо делится советами в Instagram и предостерегает от использования популярных фиксаторов для волос. Обычный зажим во время аварии может стать причиной тяжелых травм.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Express.

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Скрытые угрозы

Удобная и популярная заколка-краб позволяет быстро собрать волосы без длительной укладки. Однако доктор Джо отмечает, что этот пластиковый предмет становится очень опасным при столкновении автомобилей. Врач уже неоднократно извлекал части заколок из-под кожи головы пострадавших женщин после автомобильных аварий.

Еще большую угрозу представляют металлические аксессуары для волос. Врач отмечает, что в его практике встречались случаи, когда металлические зажимы-крабы вызывали переломы костей черепа и тяжелые внутримозговые кровоизлияния.

Скриншот з Instagram

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Механика травмы

Расположение прически на затылке нарушает правильное положение затылка относительно автомобильного подголовника. Большой закол мешает голове плотно прилегать к защитной поверхности сиденья. Из-за этого при экстренном торможении или ударе сзади затылок не получает необходимой опоры, что резко повышает риск травмирования шейного отдела позвоночника.

Медики советуют полностью отказаться от жестких заколок во время поездок в транспорте. Для фиксации волос за рулем лучше использовать мягкие ткани или обычные эластичные резинки, которые не представляют опасности в случае аварии.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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