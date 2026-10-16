Лікар попередив жінок, з якою зачіскою не варто сідати за кермо

Дівчина за кермом. Фото: magnific.com

Вибір стилю перед поїздкою в авто здається дрібницею, проте повсякденні звички можуть суттєво впливати на здоров'я. Особиста безпека жінок за кермом та пасажирок залежить навіть від аксесуарів у зачісці. Лікар відділення невідкладної допомоги доктор Джо ділиться порадами в Instagram та застерігає від використання популярних фіксаторів для волосся. Звичайний крабик під час аварії може стати причиною важких травм.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

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Приховані загрози

Зручна та популярна защіпка-краб дозволяє швидко зібрати волосся без довгого укладання. Проте доктор Джо зауважує, що цей пластиковий предмет стає дуже небезпечним при зіткненні авто. Лікар уже неодноразово діставав частини шпильок із-під шкіри голови постраждалих жінок після автомобільних аварій.

Ще більшу загрозу становлять металеві аксесуари для волосся. Лікар відзначає, що в його практиці траплялися випадки, коли металеві краби спричиняли переломи кісток черепа та важкі внутрішньомозкові кровотечі.

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Механіка травми

Розташування зачіски на потилиці порушує правильне положення голови відносно автомобільного підголівника. Великий краб заважає голові щільно прилягати до захисної поверхні сидіння. Через це під час екстреного гальмування чи удару ззаду потилиця не отримує потрібної опори, що різко підвищує ризик травмування шийного відділу хребта.

Медики радять повністю відмовитися від твердих шпильок під час поїздок у транспорті. Для фіксації волосся за кермом краще використовувати м'які тканини або звичайні еластичні гумки, які не створюють загрози у разі аварії.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити, коли автомобіль поводиться дивно на поворотах. Поступове погіршення керованості змушує водія звикати до вад ходової частини, що приховує реальну загрозу.

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