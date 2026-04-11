Уровень антифриза резко поднялся: чем это грозит машине

Водитель проверяет уровень антифриза. Фото: thecardoctor.com.au

Внезапное увеличение объема охлаждающей жидкости в бачке под капотом автомобиля является тревожным сигналом от двигателя. Это явление часто сопровождается появлением пузырьков, посторонних запахов или жирной пленки на поверхности. Игнорирование подобных симптомов грозит критическим перегревом и капитальным ремонтом силового агрегата.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.

Критические повреждения

Самой распространенной причиной поднятия уровня становится попадание газов из камеры сгорания через пробитую прокладку головки блока цилиндров. Выхлопные газы под давлением вытесняют жидкость в расширительный бачок, что сопровождается характерным запахом и риском закипания.

Другой опасностью является смешивание антифриза с моторным маслом из-за трещин в блоке или неисправного теплообменника. На поверхности жидкости образуется жирная пленка, а общий объем в системе начинает неконтролируемо расти. Такие случаи требуют немедленного вмешательства для устранения смешивания рабочих сред.

Качество смеси

Использование обычной воды или некачественного разведенного концентрата также вызывает резкие скачки показателей в бачке. Вода расширяется значительно сильнее специализированной охлаждающей жидкости при достижении двигателем рабочих температур.

Неправильная замена антифриза приводит к образованию воздушных пробок, которые нарушают нормальную циркуляцию. Уровень в системе стремительно поднимается на горячем двигателе и резко падает после остывания, а печка в салоне перестает эффективно греть. Игнорирование таких сигналов почти всегда заканчивается дорогостоящим ремонтом двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали, какие виды антифриза для авто запрещено смешивать. Какими охлаждающими жидкостями лучше пользоваться, чтобы не испортить мотор. Например, красная и розовая жидкости считаются совместимыми. Однако без крайней необходимости смешивать их не стоит. Ведь красный антифриз сокращает срок службы розового.

