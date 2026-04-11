Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Авто Рівень антифризу різко піднявся: чим це загрожує машині

Рівень антифризу різко піднявся: чим це загрожує машині

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 17:35
Рівень антифризу різко піднявся: чим це загрожує машині
Водій перевіряє рівень антифризу. Фото: thecardoctor.com.au

Раптове збільшення об'єму охолоджувальної рідини в бачку під капотом автомобіля є тривожним сигналом від двигуна. Це явище часто супроводжується появою бульбашок, сторонніх запахів або жирної плівки на поверхні. Ігнорування подібних симптомів загрожує критичним перегрівом та капітальним ремонтом силового агрегата.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Exist.

Критичні пошкодження

Найпоширенішою причиною підняття рівня стає потрапляння газів з камери згоряння через пробиту прокладку головки блоку циліндрів. Вихлопні гази під тиском витісняють рідину в розширювальний бачок, що супроводжується характерним запахом та ризиком закипання.

Іншою небезпекою є змішування антифризу з моторною оливою через тріщини в блоці або несправний теплообмінник. На поверхні рідини утворюється жирна плівка, а загальний об'єм у системі починає неконтрольовано зростати. Такі випадки потребують негайного втручання для усунення змішування робочих середовищ.

Якість суміші

Використання звичайної води або неякісного розведеного концентрату також спричиняє різкі стрибки показників у бачку. Вода розширюється значно сильніше за спеціалізовану охолоджувальну рідину при досягненні двигуном робочих температур.

Читайте також:

Неправильна заміна антифризу призводить до утворення повітряних пробок, які порушують нормальну циркуляцію. Рівень у системі стрімко підіймається на гарячому двигуні та різко падає після охолодження, а пічка в салоні перестає ефективно гріти. Ігнорування таких сигналів майже завжди закінчується дорогим ремонтом двигуна.

Раніше Новини.LIVE писали, які види антифризу для авто заборонено змішувати. Якими охолоджувальними рідинами краще користуватися, щоб не зіпсувати мотор. Наприклад, червона та рожева рідини вважаються сумісними. Однак, без нагальної потреби змішувати їх не варто. Адже червоний антифриз скорочує термін служби рожевого.

Також читайте, як неправильне обслуговування системи охолодження стає причиною серйозних поломок двигуна автомобіля. Своєчасне виявлення низького рівня антифризу вимагає грамотних дій для збереження ресурсу машини.

ремонт авто проблеми автомобіль Мотор двигун антифриз
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації