Рівень антифризу різко піднявся: чим це загрожує машині

Водій перевіряє рівень антифризу. Фото: thecardoctor.com.au

Раптове збільшення об'єму охолоджувальної рідини в бачку під капотом автомобіля є тривожним сигналом від двигуна. Це явище часто супроводжується появою бульбашок, сторонніх запахів або жирної плівки на поверхні. Ігнорування подібних симптомів загрожує критичним перегрівом та капітальним ремонтом силового агрегата.

Критичні пошкодження

Найпоширенішою причиною підняття рівня стає потрапляння газів з камери згоряння через пробиту прокладку головки блоку циліндрів. Вихлопні гази під тиском витісняють рідину в розширювальний бачок, що супроводжується характерним запахом та ризиком закипання.

Іншою небезпекою є змішування антифризу з моторною оливою через тріщини в блоці або несправний теплообмінник. На поверхні рідини утворюється жирна плівка, а загальний об'єм у системі починає неконтрольовано зростати. Такі випадки потребують негайного втручання для усунення змішування робочих середовищ.

Якість суміші

Використання звичайної води або неякісного розведеного концентрату також спричиняє різкі стрибки показників у бачку. Вода розширюється значно сильніше за спеціалізовану охолоджувальну рідину при досягненні двигуном робочих температур.

Неправильна заміна антифризу призводить до утворення повітряних пробок, які порушують нормальну циркуляцію. Рівень у системі стрімко підіймається на гарячому двигуні та різко падає після охолодження, а пічка в салоні перестає ефективно гріти. Ігнорування таких сигналів майже завжди закінчується дорогим ремонтом двигуна.

Раніше Новини.LIVE писали, які види антифризу для авто заборонено змішувати. Якими охолоджувальними рідинами краще користуватися, щоб не зіпсувати мотор. Наприклад, червона та рожева рідини вважаються сумісними. Однак, без нагальної потреби змішувати їх не варто. Адже червоний антифриз скорочує термін служби рожевого.

Також читайте, як неправильне обслуговування системи охолодження стає причиною серйозних поломок двигуна автомобіля. Своєчасне виявлення низького рівня антифризу вимагає грамотних дій для збереження ресурсу машини.