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Главная Авто Украинцев предупредили об очередях на границе: текущая ситуация на КПП

Украинцев предупредили об очередях на границе: текущая ситуация на КПП

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 11:59
Очереди на границе Украины 9 июля: где больше всего машин на КПП
Очередь на польской границе. Иллюстративное фото: Фото: Agencja Wyborcza

Очереди на границе Украины в среду, 9 июля, на большинстве пунктов пропуска при выезде из Украины очереди остаются небольшими. Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на польском направлении.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 июля

Черги на кордоні з Польщею 9 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 85 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 липня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 липня

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 9 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 9 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, европейский сегмент компактных городских автомобилей оказался в сложной ситуации из-за удорожания производства, жестких экологических норм и новых требований к безопасности. Из-за этого автопроизводители начали отказываться от многих популярных доступных моделей, ведь их выпуск стал экономически невыгодным.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие водители ценят автомобили, которые не привлекают внимания своим внешним видом, но способны удивить мощностью и скоростью. Одним из таких "волков в овечьей шкуре" стал Toyota RAV4 третьего поколения с двигателем V6 под капотом. Внешне это был обычный семейный кроссовер, однако его динамика позволяла конкурировать и даже опережать значительно более дорогие премиальные модели.

граница авто очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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