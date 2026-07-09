Черги на кордоні України 9 липня: де найбільше авто на КПП

Чергина польському кордон. Ілюстративне фото: Фото: Agencja Wyborcza

Черги на кордоні України у середу, 9 липня, на більшості пунктів пропуску на виїзд з України черги залишаються невеликими. Найбільше скупчення автомобілів зафіксували на польському напрямку.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 9 липня

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 85 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"Малий Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

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"Тиса" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а

Як писали Новини.LIVE, Європейський сегмент компактних міських автомобілів опинився у складній ситуації через подорожчання виробництва, жорсткі екологічні норми та нові вимоги до безпеки. Через це автовиробники почали відмовлятися від багатьох популярних доступних моделей, адже їх випуск став економічно невигідним.

Також Новини.LIVE повідомляли, що багато водіїв цінують автомобілі, які не привертають уваги своїм виглядом, але здатні здивувати потужністю та швидкістю. Одним із таких "вовків у овечій шкурі" став Toyota RAV4 третього покоління з V6 під капотом. Зовні це був звичайний сімейний кросовер, однак його динаміка дозволяла конкурувати й навіть випереджати значно дорожчі преміальні моделі.