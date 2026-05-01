Главная Авто Ученый назвал радикальные способы уменьшения расхода топлива

Ученый назвал радикальные способы уменьшения расхода топлива

Дата публикации 1 мая 2026 15:45
Ученый назвал радикальные способы уменьшения расхода топлива
Автозаправка в Германии. Фото: УНИАН

Сложная геополитическая ситуация привела к быстрому подорожанию топлива и угрозе дефицита энергоресурсов в Европе. В ответ на эти вызовы немецкий экономист Марсель Фратчер предлагает вернуться к методам борьбы с кризисом 1970-х годов. Его инициативы включают обязательные дни без автомобилей и строгие лимиты скорости для эффективного управления дефицитом нефти и газа на мировом рынке.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Строгие ограничения

Президент Немецкого института экономических исследований настаивает на немедленном введении одного дня в неделю (воскресенье) без частного автотранспорта. По мнению эксперта, лучше внедрить такие изменения превентивно, чем ждать момента, когда топливо на заправках физически исчезнет. Такой подход базируется на историческом опыте ФРГ, где подобные меры уже доказывали свою эффективность в периоды острой нехватки топлива.

Фратчер также критикует решение правительства по снижению топливных налогов, так как доступные цены стимулируют водителей сохранять привычный образ жизни. Он подчеркивает, что сокращение мировых поставок энергоносителей на 10-15% неизбежно скажется на повседневном быту граждан. Проактивные шаги помогут стабилизировать ситуацию до того, как она станет критической для экономики страны.

Экономия скорости

Другим предложением является существенное снижение лимитов скорости на автомагистралях. Законы физики определяют, что сопротивление воздуха растет пропорционально квадрату скорости, требуя значительно большей мощности двигателя. Удвоение скорости приводит к четырехкратному росту сопротивления, что мгновенно отражается на показателях расхода топлива.

Читайте также:

Практические испытания современных автомобилей полностью подтверждают эффективность этой логики. Например, дизельное авто с двигателем 1,5 л при скорости 120 км/ч потребляет 5 л/100 км. Увеличение темпа езды до 140 км/ч повышает расход до 7 л/100 км, демонстрируя скачок потребления на 40% при незначительном выигрыше во времени.

Двигатели внутреннего сгорания работают максимально эффективно в определенном диапазоне оборотов, который часто превышается при быстрой езде. Движение на меньшей скорости позволяет держать мотор в зоне оптимальных нагрузок, предотвращая чрезмерное сжигание ресурсов. Это простое изменение стиля вождения способно существенно продлить доступные запасы топлива.

Ранее Новини.LIVE писали о новых авто в Украине, которые потребляют меньше всего топлива в 2026 году. ТОП-10 моделей с ценами и показателями расхода горючего.

Также ознакомьтесь с лучшими нетрадиционными советами по экономии денег на бензине. Некоторые из этих идей базируются на точном математическом расчете, тогда как другие предлагают радикально изменить образ жизни.

Германия бензин авто топливо экономия автомобиль топливо дизтопливо
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

