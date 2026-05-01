Вчений назвав радикальні способи зменшення витрат палива

Автозаправка в Німеччині. Фото: УНІАН

Складна геополітична ситуація призвела до швидкого подорожчання пального та загрози дефіциту енергоресурсів у Європі. У відповідь на ці виклики німецький економіст Марсель Фратчер пропонує повернутися до методів боротьби з кризою 1970-х років. Його ініціативи включають обов'язкові дні без автомобілів та суворі ліміти швидкості для ефективного управління дефіцитом нафти й газу на світовому ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Суворі обмеження

Президент Німецького інституту економічних досліджень наполягає на негайному запровадженні одного дня на тиждень (неділя) без приватного автотранспорту. На думку експерта, краще впровадити такі зміни превентивно, ніж чекати моменту, коли пальне на заправках фізично зникне. Такий підхід базується на історичному досвіді ФРН, де подібні заходи вже доводили свою ефективність у періоди гострої нестачі палива.

Фратчер також критикує рішення уряду щодо зниження паливних податків, позаяк доступні ціни стимулюють водіїв зберігати звичний спосіб життя. Він підкреслює, що скорочення світових поставок енергоносіїв на 10-15% неминуче позначиться на повсякденному побуті громадян. Проактивні кроки допоможуть стабілізувати ситуацію до того, як вона стане критичною для економіки країни.

Економія швидкості

Іншою пропозицією є суттєве зниження лімітів швидкості на автомагістралях. Закони фізики визначають, що опір повітря зростає пропорційно квадрату швидкості, вимагаючи значно більшої потужності двигуна. Подвоєння швидкості призводить до чотириразового зростання опору, що миттєво відбивається на показниках витрати пального.

Практичні випробування сучасних автомобілів повністю підтверджують ефективність цієї логіки. Наприклад, дизельне авто з двигуном 1,5 л при швидкості 120 км/год споживає 5 л/100 км. Збільшення темпу їзди до 140 км/год підвищує витрату до 7 л/100 км, демонструючи стрибок споживання на 40% при незначному виграші в часі.

Двигуни внутрішнього згоряння працюють максимально ефективно у визначеному діапазоні обертів, який часто перевищується під час швидкої їзди. Рух на меншій швидкості дозволяє тримати мотор у зоні оптимальних навантажень, запобігаючи надмірному спалюванню ресурсів. Ця проста зміна стилю водіння здатна суттєво подовжити доступні запаси палива.

Раніше Новини.LIVE писали про нові авто в Україні, які споживають найменше пального у 2026 році. ТОП-10 моделей з цінами та показниками витрати палива.

Також ознайомтеся з кращими нетрадиційними порадами щодо економії грошей на бензині. Деякі з цих ідей базуються на точному математичному розрахунку, тоді як інші пропонують радикально змінити спосіб життя.