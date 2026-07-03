У каких автомобильных брендов самые надежные двигатели

Двигатель 5.0 Coyote V8 под капотом Ford Mustang GT 2024 года. Фото: Ford

Сергей Якуба Редактор

Все основные компоненты машины одинаково важны для ее эксплуатации: если один из них выходит из строя, автомобиль становится непригодным для поездок и требует непредвиденных затрат. Однако именно двигатель является настоящей основой автомобиля, от которой напрямую зависит долговечность и стабильность движения. Современные покупатели стремятся эксплуатировать свои авто как можно дольше, поэтому предъявляют высокие требования к устойчивости силовых агрегатов перед дорогостоящими поломками.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Американская выносливость

Принято считать, что самые надежные двигатели производятся исключительно в Японии или Южной Корее. Однако американские бренды также прекрасно умеют создавать высокопроизводительные и эффективные силовые установки, способные работать десятилетиями. Концерн Ford обладает колоссальным историческим опытом разработки двигателей, а его знаменитые агрегаты 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost стали синонимами долговечности. В настоящее время эти известные технологии открывают путь для новых поколений гибридных и электрических систем марки.

Другой гигант из США, Chevrolet из концерна General Motors, выделяется мощными двигателями, которые выдерживают несколько полных циклов обнуления одометра. Настоящей иконой на рынке стали их бензиновые двигатели семейства LS, которые с 1997 года доказали простоту своего обслуживания. Надежные дизельные агрегаты и современные двигатели нового поколения позволяют этой марке ежегодно подниматься выше в авторитетных рейтингах удовлетворенности клиентов.

Премиальный уровень

Люксовый бренд Lexus уверенно возглавляет списки надежности среди всего премиум-сегмента, что является редкостью для дорогих марок. По данным исследований, популярный кроссовер RX регулярно признается одним из наименее проблемных транспортных средств на рынке. Владельцы таких машин тратят минимальные суммы на ежегодное техническое обслуживание.

Легендарные двигатели серий 1UR-FE, 2JZ и 2GR демонстрируют образцовый уровень износостойкости.

Японские лидеры

Марка Honda десятилетиями выстраивала репутацию производителя техники, способной преодолевать сотни тысяч километров без серьезного вмешательства. Средний срок службы их среднестатистического автомобиля легко превышает отметку в 320 000 км при условии базового ухода. Двигатели K-Series, устанавливавшиеся на Civic Si или CR-V, а также крупные блоки J35 на моделях Pilot и Accord, гарантируют максимальный уровень выносливости.

Абсолютным мировым лидером по количеству долговечных двигателей остается Toyota. Настоящим техническим шедевром признан 3,5-литровый V6 двигатель серии 2GR, который устанавливался на Camry, Highlander и множество моделей Lexus. Не меньшую славу завоевали культовые турбированные серии 1JZ и 2JZ, а также мощные семейства UZ, которые до сих пор успешно работают под капотами тяжелых рамных внедорожников Land Cruiser и пикапов Tundra.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие двигатели служат на самом деле дольше: дизельные или бензиновые. Ставим точку в давнем споре.

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