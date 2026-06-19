Какие двигатели на самом деле служат дольше: дизельные или бензиновые

Volkswagen Touareg с дизельным двигателем 3.0 TDI. Фото: netcarshow.com

Спор о преимуществах различных типов силовых агрегатов ведется среди автолюбителей на протяжении многих десятилетий. Однако в вопросе максимального срока службы и общей износостойкости традиционно лидируют дизельные двигатели. Если сравнивать схожие условия эксплуатации легковых автомобилей, то дизель демонстрирует гораздо большую долговечность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Свойства топлива

Главный секрет долговечности кроется непосредственно в физико-химических свойствах самого тяжелого топлива. Бензин по своей природе является достаточно агрессивным растворителем с низкими смазывающими характеристиками. В свою очередь, дизельное топливо по структуре напоминает легкое масло, обладает высокой вязкостью и способно самостоятельно смазывать подвижные металлические элементы системы. Такой высокий показатель маслянистости существенно снижает внутреннее трение между деталями во время работы, защищая компоненты от преждевременного износа.

Кроме того, дизельное топливо является гораздо более богатым источником энергии, поскольку его энергетическая плотность примерно на 13% выше, чем у бензина. Эта особенность позволяет конструировать двигатели по совершенно иному техническому принципу, при котором смесь воспламеняется не электрической искрой, а исключительно под действием высокого давления. Чтобы достичь необходимого сжатия в цилиндрах, инженеры вынуждены использовать длинный ход поршня. Удлиненный рычаг заставляет внутренние детали двигаться значительно медленнее, обеспечивая колоссальную тягу на низких оборотах.

Особенности конструкции

Медленное вращение коленчатого вала напрямую влияет на скорость естественного износа всего автомобильного двигателя. Бензиновые двигатели имеют более короткий ход поршня и вынуждены работать на высоких оборотах для достижения максимальной мощности. Высокая скорость вращения буквально ускоряет процесс внутреннего износа, вызывая быстрый износ вкладышей и колец. Дизельные агрегаты имеют гораздо более низкую красную зону на тахометре, поэтому их компоненты подвергаются значительно меньшему количеству ежедневных циклов трения.

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Чтобы успешно выдерживать колоссальные внутренние нагрузки, связанные с высокой степенью сжатия, дизельные двигатели изначально создаются с огромным запасом прочности. Производители используют тяжелые массивные блоки цилиндров, усиленные коленчатые валы и прочные поршни. Вместо гибких резиновых ремней в приводе газораспределительного механизма чаще всего применяют надёжные и долговечные металлические шестерни. Подобная монументальность конструкции заметно увеличивает первоначальную стоимость машины, однако полностью оправдывает себя в ходе длительной многолетней эксплуатации.

Экономическая выгода

Тяжелые и сверхпрочные компоненты требуют больших капиталовложений при покупке и могут оказаться дороже в регулярном техническом обслуживании. Однако все финансовые затраты владельца полностью компенсируются образцовыми показателями топливной экономичности. Например, крупные современные внедорожники с турбодизелем объемом 3 л в смешанном цикле расходуют около 9 л/100 км. В то же время аналогичная тяжелая модификация с бензиновым двигателем V8 расходует в аналогичных условиях уже примерно 14 л/100 км.

Рациональный подход к проектированию и пониженные рабочие обороты делают дизельную версию надежным и предсказуемым «марафонцем» для путешествий на большие расстояния. При условии использования качественных топливно-смазочных материалов и своевременной замены фильтров такая техника способна без проблем пережить несколько бензиновых аналогов. Именно поэтому для коммерческого сектора и тяжелых условий эксплуатации этот тип привода остается вне конкуренции.

Ранее Новини.LIVE писали, какой единственный недостаток есть у лучшего дизельного двигателя Honda. Несмотря на сложную полностью алюминиевую конструкцию, двигатель без серьезных вмешательств способен преодолевать дистанции свыше 500 000 км.

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