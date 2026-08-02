Toyota против Ford: какие автомобили быстрее обесцениваются

Кроссоверы Toyota и Ford. Фото: driving.ca

Сергей Якуба Редактор

При анализе остаточной стоимости на вторичном рынке бренды Toyota и Ford демонстрируют принципиально разные показатели обесценивания. Высокий спрос на модели обеих марок формирует большое предложение, однако японские автомобили традиционно теряют в цене значительно медленнее, чем американские. На это влияют как меньшие объемы продаж отдельных моделей Toyota, что создает дефицит на рынке подержанных автомобилей, так и подтвержденная годами репутация надежности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Полноразмерные пикапы

В сегменте тяжелых пикапов Ford F-150 с базовым двигателем объемом 3,3 л и мощностью 290 л.с. за пять лет теряет около 47% от первоначальной стоимости. Его прямой конкурент Toyota Tundra с мощным двигателем V8 объемом 5,7 л и мощностью 381 л.с. демонстрирует значительно более высокую устойчивость. Этот японский пикап обесценивается лишь на 26%, что объясняется значительно меньшим объемом первоначальных продаж по сравнению с массовой серией F-150.

Аналогичная ситуация наблюдается и среди рамных внедорожников. Большой Ford Expedition теряет примерно 59% от первоначальной цены, тогда как остаточная стоимость Toyota Sequoia снижается лишь на 19–26%. Объем продаж американского внедорожника в десять раз превышает показатели японского конкурента, что создает избыток предложений на вторичном рынке.

Популярные кроссоверы

Компактный кроссовер Toyota RAV4 с 2-литровым двигателем мощностью 203 л.с. сохраняет остаточную стоимость на высоком уровне, обесцениваясь всего на 29% за пять лет. Конкурирующий Ford Escape с 1,5-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 181 л.с. теряет за тот же период около 58%. На вторичном рынке подержанный RAV4 продается значительно дороже благодаря высокому спросу и базовой комплектации системами безопасности.

В среднеразмерном классе кроссовер Ford Explorer с двигателем объемом 2,3 л и мощностью 300 л.с. теряет 58% стоимости, чему способствует большое количество кампаний по отзыву от производителя. Зато Toyota 4Runner с двигателем объемом 4 л и мощностью 270 л.с. теряет всего 24% стоимости благодаря высокой надежности.

Единственное уравнение

Исключением является пикап Ford Ranger, который теряет 30% цены и почти на равных соревнуется с Toyota Tacoma, обесценивающаяся на 23–35%.

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