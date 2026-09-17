Цены на топливо 17 сентября: «Укрнафта» и SOCAR дважды повысили цены

Топливо снова дорожает: «Укрнафта» и SOCAR дважды изменили цены
В четверг, 17 сентября, украинские сети АЗС продолжили корректировать цены на топливо. "Укрнафта" и SOCAR дважды за день повысили стоимость топлива, тогда как WOG и OKKO после утреннего повышения цен новых изменений не вносили.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Как изменились цены на АЗС
"Укрнафта" повысила стоимость топлива дважды в течение дня – утром и после обеда. Сначала все виды бензина и дизельного топлива подорожали на 1 грн за литр, а после обеда цены выросли еще на 2 грн за литр.
В результате бензин А-95 в сети стоит 86,90 грн/л, а дизельное топливо — 97,90 грн/л. Премиальный дизель Energy продают уже по 99,90 грн за литр.
SOCAR также дважды за день пересмотрела цены. После обеда бензин А-95 подорожал еще на 2 грн за литр — до 93,90 грн/л, а NANO 95 — до 96,90 грн/л.
В то же время WOG и OKKO, которые повысили цены утром, в течение дня их больше не меняли.
Сколько стоит топливо в крупных сетях
По состоянию на вечер 17 сентября цены на топливо в крупнейших сетях АЗС следующие.
OKKO
- Pulls 100 — 99,90 грн/л;
- Pulls 95 — 94,90 грн/л;
- А-95 Евро — 91,90 грн/л;
- Pulls дизель — 99,90 грн/л;
- Евро дизель — 99,90 грн/л;
- автогаз — 45,50 грн/л.
WOG
- бензин 100 — 99,90 грн/л;
- бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
- бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;
- дизель Mustang — 99,90 грн/л;
- дизельное топливо Евро-5 — 99,90 грн/л;
- автогаз — 45,50 грн/л.
SOCAR
- NANO 100 — 99,90 грн/л;
- NANO 95 — 96,90 грн/л;
- А-95 — 93,90 грн/л;
- NANO Extro дизель — 99,90 грн/л;
- NANO дизель — 99,90 грн/л;
- автогаз — 45,50 грн/л.
"Укрнафта"
- бензин 95 Energy — 89,90 грн/л;
- А-95 — 86,90 грн/л;
- А-92 — 84,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 99,90 грн/л;
- дизельное топливо — 97,90 грн/л;
- автогаз — 42,90 грн/л.
Средние цены на топливо в Украине
По данным на 17 сентября средняя стоимость топлива по Украине составляет:
- бензин А-95 премиум — 92,41 грн/л;
- бензин А-95 — 88,32 грн/л;
- бензин А-92 — 82,63 грн/л;
- дизельное топливо — 98,24 грн/л;
- автогаз — 44,06 грн/л.
За сутки средняя цена на А-95 премиум выросла на 1,25 грн за литр, на А-95 — на 1,07 грн, на А-92 — на 12 копеек. Дизельное топливо подорожало на 32 копейки, автогаз – на 15 копеек.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали об одном из самых надежных дизельных двигателей BMW на вторичном рынке. Шестицилиндровый трехлитровый мотор M57 при надлежащем обслуживании способен преодолеть более 500 тысяч километров.
Также Новини.LIVE писали о причинах увеличения расхода топлива осенью. Холодный двигатель дольше выходит на рабочую температуру, а снижение давления в шинах увеличивает сопротивление качению. На расход топлива также влияет более частое использование обогрева и другого оборудования.