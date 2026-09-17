Ціни на пальне 17 вересня: Укрнафта та SOCAR двічі підняли ціни

Заправні пістолети. Фото: Укрнафта/Facebook

У четвер, 17 вересня, українські мережі АЗС продовжили переглядати ціни на пальне. "Укрнафта" та SOCAR двічі за день підвищили вартість пального, тоді як WOG та OKKO після ранкового підвищення цін нових змін не вносили.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Як змінилися ціни на АЗС

"Укрнафта" підвищила вартість пального двічі протягом дня — вранці та після обіду. Спочатку всі види бензину та дизельного пального подорожчали на 1 грн за літр, а після обіду ціни зросли ще на 2 грн за літр.

У результаті бензин А-95 у мережі коштує 86,90 грн/л, а дизельне пальне — 97,90 грн/л. Преміальний дизель Energy продають уже по 99,90 грн за літр.

SOCAR також двічі за день переглянула цінники. Після обіду бензин А-95 подорожчав ще на 2 грн за літр — до 93,90 грн/л, а NANO 95 — до 96,90 грн/л.

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Водночас WOG та OKKO, які підвищили ціни вранці, протягом дня їх більше не змінювали.

Скільки коштує пальне у великих мережах

Станом на вечір 17 вересня ціни на пальне у найбільших мережах АЗС такі.

OKKO

Pulls 100 — 99,90 грн/л;

Pulls 95 — 94,90 грн/л;

А-95 Євро — 91,90 грн/л;

Pulls дизель — 99,90 грн/л;

Євро дизель — 99,90 грн/л;

автогаз — 45,50 грн/л.

WOG

бензин 100 — 99,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;

дизель Mustang — 99,90 грн/л;

дизель Євро-5 — 99,90 грн/л;

автогаз — 45,50 грн/л.

SOCAR

NANO 100 — 99,90 грн/л;

NANO 95 — 96,90 грн/л;

А-95 — 93,90 грн/л;

NANO Extro дизель — 99,90 грн/л;

NANO дизель — 99,90 грн/л;

автогаз — 45,50 грн/л.

"Укрнафта"

бензин 95 Energy — 89,90 грн/л;

А-95 — 86,90 грн/л;

А-92 — 84,90 грн/л;

дизель Energy — 99,90 грн/л;

дизель — 97,90 грн/л;

автогаз — 42,90 грн/л.

Середні ціни на пальне в Україні

За даними на 17 вересня середня вартість пального по Україні становить:

бензин А-95 преміум — 92,41 грн/л;

бензин А-95 — 88,32 грн/л;

бензин А-92 — 82,63 грн/л;

дизельне пальне — 98,24 грн/л;

автогаз — 44,06 грн/л.

Протягом доби середня ціна А-95 преміум зросла на 1,25 грн за літр, А-95 — на 1,07 грн, А-92 — на 12 копійок. Дизель подорожчав на 32 копійки, автогаз – на 15 копійок.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про один із найнадійніших дизельних двигунів BMW на вторинному ринку. Шестициліндровий трилітровий мотор M57 за належного обслуговування здатний долати понад 500 тисяч кілометрів.

Також Новини.LIVE писали про причини збільшення витрати пального восени. Холодний двигун довше виходить на робочу температуру, а зниження тиску в шинах збільшує опір коченню. На споживання пального також впливає частіше використання обігріву та іншого обладнання.