Почему ломаются турбодвигатели авто: основные причины

Двигатель с турбонаддувом. Фото: tunezilla.com

Современные турбодвигатели развивают хорошую мощность при небольшом рабочем объеме. Однако дополнительные узлы в системе создают новые риски для владельца автомобиля. Проблемы с наддувом часто начинаются незаметно и, если не принять своевременные меры, быстро приводят к дорогому ремонту двигателя. Поэтому стоит заранее знать, на что обращать внимание во время эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблемы со смазкой

Чаще всего турбина ломается из-за плохого смазывания. Использование неподходящего масла, его недостаток или грязь в системе являются причиной половины всех поломок этого узла. Когда масла недостаточно или оно теряет свои свойства, детали под нагрузкой мгновенно перегреваются и изнашиваются.

Многое зависит от завода. Некоторые автопроизводители выпускают не самые удачные системы наддува, которые постоянно сбивают работу электронного блока управления. В сложных случаях это заканчивается капитальным ремонтом или даже полной заменой двигателя.

Посторонние частицы

Во время разгона лопасти турбины вращаются с огромной скоростью и затягивают внутрь много воздуха. Вместе с потоком туда легко попадает уличная пыль или мелкий песок. Посторонние частицы быстро изнашивают края лопастей, после чего из-под капота раздается свист, а машина теряет прежнюю тягу.

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Еще одним тревожным сигналом является густой дым из выхлопной трубы. Он появляется из-за забитого воздушного фильтра, трещин в патрубках или неисправностей форсунок. Игнорировать эти симптомы нельзя, так как мелкая неисправность быстро усугубляется и выведет из строя весь турбокомпрессор.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили имеют самые надежные турбодвигатели. Специалисты составили рейтинг брендов, чьи силовые агрегаты заслужили звание лучших.

Также читайте, какие ошибки водителей разрушают турбодвигатель в авто. Турбокомпрессор прочный компонент, но в то же время чувствительный, поэтому если не ухаживать за ним должным образом, он может быстро изнашиваться, а замена обходится недешево.