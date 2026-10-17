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Головна Авто Поширені проблеми автомобільних двигунів з турбонаддувом

Поширені проблеми автомобільних двигунів з турбонаддувом

Ua ru
17 жовтня 2026 17:35
Чому ламаються турбовані двигуни авто: головні причини
Двигун з турбонаддувом. Фото: tunezilla.com

Сучасні турбовані двигуни видають хорошу потужність при невеликому об'ємі. Але додаткові вузли в системі створюють нові ризики для власника авто. Неполадки з надувом часто починаються непомітно і без вчасної реакції швидко доводять мотор до дорогого ремонту. Тож варто завчасно знати, на що дивитися під час експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Проблеми мастила

Найчастіше турбіна ламається через погане змащування. Використання невідповідної оливи, її нестача або бруд у системі дають половину всіх поломок цього вузла. Коли мастила замало або воно втрачає властивості, деталі під навантаженням миттєво перегріваються й зношуються.

Багато залежить від заводу. Окремі автовиробники випускають не найвдаліші системи наддуву, які постійно збивають роботу електронного блоку управління. У складних випадках це закінчується капітальним ремонтом або навіть повною заміною мотора.

Зовнішнє сміття

Під час розгону лопаті турбіни крутяться з величезною швидкістю та тягнуть всередину багато повітря. Разом з потоком туди легко потрапляє вуличний пил або дрібний пісок. Сторонні частки швидко збивають краї лопатей, після чого з-під капота з'являється свист, а машина втрачає колишню тягу.

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Ще одним тривожним сигналом є густий дим з вихлопної труби. Він з'являється через забитий повітряний фільтр, тріщини в патрубках або збої у форсунках. Ігнорувати ці симптоми не можна, бо дрібна несправність швидко масштабується та виведе з ладу увесь турбокомпресор.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі мають найнадійніші турбодвигуни. Фахівці склали рейтинг автомобільних брендів, чиї силові агрегати заслужили звання найкращих.

Також читайте, які помилки водіїв руйнують турбодвигун в автомобілі. Турбокомпресор міцний компонент, але водночас чутливий, тому якщо не доглядати за ним належним чином, він може швидко зношуватися, а заміна коштує недешево.

авто проблеми автомобіль Мотор двигун турбокомпресор
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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