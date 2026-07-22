Типичные проблемы с подержанным кроссовером Toyota Highlander

Toyota Highlander 2020 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander считается эталоном практичности и семейного комфорта. Автомобиль выпускается с 2001 года в различных модификациях с передним или полным приводом и гибридными силовыми установками. Несмотря на высокую репутацию и колоссальную популярность на рынке, эта модель имеет ряд характерных заводских дефектов. Некоторые из них могут привести к серьезным поломкам и потребовать дорогостоящего ремонта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Критические агрегаты

Наиболее опасной неисправностью является разрыв масляных магистралей на версиях с 3,5-литровым двигателем V6. Утечка масла приводит к мгновенному падению давления в системе, вызывая недостаток масла в двигателе и быстрое разрушение цилиндров. Производитель проводил сервисные кампании для моделей 2008–2011 годов выпуска, хотя владельцы автомобилей сообщают о подобных случаях на экземплярах с 2005 по 2013 год.

Еще одной неприятной проблемой является выход из строя 8-ступенчатой автоматической коробки передач Aisin. Поломка сопровождается металлическим гулом, пробуксовкой передач и внезапной потерей тяги. Проблема с трансмиссией возникает очень часто и требует полной замены агрегата, что обходится владельцу очень дорого.

Электроника и безопасность

На кроссоверах 2017–2019 годов выпуска массово выходила из строя топливная помпа. Неисправный модуль не может поддерживать необходимое давление в системе, из-за чего двигатель начинает дергаться и внезапно глохнет на высокой скорости. В целом отзыв из-за дефектного насоса коснулся более 1 800 000 автомобилей этого бренда.

Проблемы затронули и системы пассивной безопасности автомобиля. На моделях 2020–2021 годов выпуска из-за короткого замыкания датчика присутствия пассажира не срабатывала соответствующая подушка безопасности. Кроме того, на автомобилях 2023 года выпуска обнаружили дефектный кабель рулевой подушки безопасности, из-за чего водитель оставался без защиты при столкновении.

На фоне других дефектов преждевременный выход из строя датчика кислорода является наименее опасным. Поломка заставляет двигатель работать по упрощенному алгоритму с повышенной подачей топлива, что увеличивает расход и выбросы. В отличие от коробки передач, замена этого датчика обходится недорого и занимает всего час.

Ранее Новини.LIVE писали о подержанных кроссоверах Toyota Highlander, которых стоит избегать. Этот автомобиль до сих пор имеет высокую стоимость перепродажи, но при выборе подержанной модели следует быть осторожными.

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