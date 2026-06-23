Пять кроссоверов, которые эксперты оценили выше, чем Toyota Highlander

Toyota Highlander 2026 года. Фото: caranddriver.com

На протяжении более 25 лет Toyota Highlander остается одним из самых популярных и стабильных представителей сегмента среднеразмерных кроссоверов. Покупателей традиционно привлекает трехрядная компоновка салона и безупречная репутация японской марки в плане долговечности. Однако автомобильный рынок не стоит на месте, и за последние годы в этом классе появились сильные технические альтернативы. Ведущие экспертные агентства, среди которых Consumer Reports и JD Power, оценивают несколько современных моделей выше, чем Highlander.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Изысканный гибрид

Новый кроссовер Toyota Crown Signia предлагает покупателям сочетание изысканности премиального уровня Lexus и высокой экономичности гибридной установки. В рейтингах Consumer Reports эта модель заняла первое место среди всех SUV японского бренда и второе место в общем зачете своего класса. Автомобиль получил максимально высокие баллы по критериям качества и прогнозируемой эксплуатационной надежности.

Главное отличие заключается в полном отказе от обычных бензиновых двигателей, ведь новинка выпускается исключительно в гибридном варианте. Водитель Crown Signia сознательно меняет большие габариты кузова и третий ряд сидений на более плавные линии кузова и роскошный интерьер. Под капотом здесь больше нет альтернативы в виде 2,4-литрового бензинового турбомотора.

Рациональное пространство

Южнокорейский Hyundai Santa Fe прошёл кардинальную модернизацию, получив значительно более угловатый кузов и полноценный третий ряд сидений в базовой комплектации. По оценкам специалистов, версия Santa Fe Hybrid заняла третье место среди всех трехрядных моделей, опередив своего японского конкурента на одну позицию.

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Дополнительным весомым аргументом в пользу корейской модели является финансовая доступность. Для водителей, ищущих выгодное соотношение цены, функциональности и внутреннего пространства, этот автомобиль является очень привлекательным решением.

Полный привод

Для покупателей, которым не нужен третий ряд сидений, идеальным выбором может стать существенно обновленный кроссовер Subaru Outback. Благодаря радикальным конструктивным изменениям этот автомобиль стал больше и массивнее, практически полностью стер грань между классическими универсалами повышенной проходимости и кроссоверами. В престижных американских рейтингах U.S. News модель разделила почетное второе место в своем классе, оставив Highlander далеко позади.

На данный момент автомобиль не оснащен гибридными технологиями и предлагает проверенные временем оппозитные двигатели объемом 2,5 л или мощные 2,4-литровые турбированные двигатели. Главным козырем марки остается легендарная фирменная система постоянного полного привода.

Безупречное качество

Звание лучшего среднеразмерного кроссовера по версии Consumer Reports досталось главному историческому конкуренту — Honda Passport. Эта модель занимает четвертое место в рейтингах лучших семейных автомобилей благодаря огромному объему багажного отсека и максимальному комфорту на втором ряду сидений. Машина отличается повышенной проходимостью и прекрасно справляется с серьезными дорожными препятствиями.

Под капотом установлен классический атмосферный 3,5-литровый двигатель V6, полностью лишенный сложных систем турбонаддува или электрических приводов. Такой консервативный подход несколько снижает показатели топливной экономичности и крутящего момента на низких оборотах. Однако взамен владелец получает исключительную механическую простоту и высокую эксплуатационную надежность.

Старший брат

Наиболее очевидной причиной падения популярности классической модели стал выход на рынок значительно более крупного кроссовера Toyota Grand Highlander. Этот гигант превосходит стандартную версию по всем габаритам, предлагая огромный запас пространства для ног пассажиров третьего ряда и колоссальный багажник. Агентство Consumer Reports включило Grand Highlander Hybrid в десятку лучших автомобилей на современном рынке, присвоив ему второе место среди моделей с тремя рядами сидений.

Статистика продаж показывает, что старшая модель покупается водителями в два раза чаще, чем обычная версия, полностью перехватив лидерство внутри фирменной линейки. Уровень внутренней отделки и плавности хода здесь максимально приближен к полноразмерному рамному внедорожнику Sequoia. Именно этот коммерческий успех заставил японского производителя полностью пересмотреть стратегию развития, готовя меньший Highlander к радикальному переходу на полностью электрическую платформу.

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