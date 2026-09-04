Тест ПДД о знаках на перекрестке: кому запрещено движение

Схемы движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих и информационно-указательных дорожных знаков и табличек к ним. На перекрестке водитель легкового автомобиля продолжает движение прямо, а водитель грузовика намерен повернуть направо. Кто из них нарушит правила, проехав в намеченном направлении, в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля. Оба нарушат правила. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

Прямо, в направлении движения легкового автомобиля, установлен дорожный знак 3.21 "Въезд запрещен" вместе с табличкой 7.5.1 "Вид транспортного средства". Табличка распространяет действие запрещающего знака исключительно на грузовые автомобили с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т.

Легковой автомобиль может спокойно проехать прямо, поскольку действие этой комбинации знаков на него не распространяется.

Для грузовика перед перекрестком установлен дорожный знак 5.31.3 "Направление движения для грузовых автомобилей" со стрелкой влево. Этот знак относится к группе информационно-указательных знаков. Он не запрещает и не предписывает, а лишь указывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей.

Читайте также:

Таким образом, поворот направо для водителя грузовика ничем не ограничен.

Правильный ответ № 4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: