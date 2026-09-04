Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР про дорожні знаки: хто з водіїв порушує правила

Тест ПДР про дорожні знаки: хто з водіїв порушує правила

Ua ru
4 вересня 2026 20:40
Тест з ПДР про знаки на перехресті: кому заборонений рух
Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних та інформаційно-вказівних дорожніх знаків та табличок до них. На перехресті водій легковика продовжує рух прямо, а водій вантажівки маж намір повернути праворуч. Хто з них порушить правила, проїхавши в задуманому напрямку, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Водій легкового автомобіля.
  2. Водій вантажного автомобіля.
  3. Обидва порушать правила.
  4. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Прямо, куди рухається легковик, встановлено дорожній знак 3.21 "В'їзд заборонено" разом з табличкою 7.5.1 "Вид транспортного засобу". Табличка поширює дію заборонного знака виключно на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т.

Легковий автомобіль може спокійно проїхати прямо, позаяк дія цієї комбінації знаків на нього не поширюється.

Для вантажівки перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.31.3 "Напрямок руху для вантажних автомобілів" зі стрілкою ліворуч. Цей знак належить до групи інформаційно-вказівних знаків. Він не забороняє і не наказує, а лише вказує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів.

Читайте також:

Таким чином поворот праворуч для водія вантажівки нічим не обмежений.

Правильна відповідь № 4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації