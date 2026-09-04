Тест з ПДР про знаки на перехресті: кому заборонений рух

Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних та інформаційно-вказівних дорожніх знаків та табличок до них. На перехресті водій легковика продовжує рух прямо, а водій вантажівки маж намір повернути праворуч. Хто з них порушить правила, проїхавши в задуманому напрямку, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій вантажного автомобіля. Обидва порушать правила. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Прямо, куди рухається легковик, встановлено дорожній знак 3.21 "В'їзд заборонено" разом з табличкою 7.5.1 "Вид транспортного засобу". Табличка поширює дію заборонного знака виключно на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т.

Легковий автомобіль може спокійно проїхати прямо, позаяк дія цієї комбінації знаків на нього не поширюється.

Для вантажівки перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.31.3 "Напрямок руху для вантажних автомобілів" зі стрілкою ліворуч. Цей знак належить до групи інформаційно-вказівних знаків. Він не забороняє і не наказує, а лише вказує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів.

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Таким чином поворот праворуч для водія вантажівки нічим не обмежений.

Правильна відповідь № 4

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