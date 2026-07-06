Тест ПДД для опытных: какой порядок проезда перекрестка

Схема маршрутов транспортных средств на перекрестках. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. На участке серый микроавтобус едет прямо, красный автомобиль поворачивает направо, а синий — налево. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Красный автомобиль и микроавтобус, а затем синий автомобиль. Синий автомобиль, а затем красный вместе с микроавтобусом. Красный автомобиль, синий, микроавтобус. Микроавтобус, синий автомобиль, красный.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Согласно этим знакам, на главной дороге находится водитель красного автомобиля, поэтому он проезжает перекресток первым.

Серый микроавтобус и синий автомобиль находятся на второстепенных дорогах и находятся в равнозначных условиях друг относительно друга.

В таком случае проезд регулируется правилом помехи справа. Поскольку синий автомобиль приближается к микроавтобусу с правой стороны, согласно пункту 16.12 ПДД, он имеет преимущество в движении. Микроавтобус проедет последним.

Правильный ответ №3

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