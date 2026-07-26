Тест ПДД о сигналах регулировщика: кому разрешено движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке велосипедист, красный автомобиль и трамвай едут прямо, а зеленая машина поворачивает налево. Кто имеет право продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Все, кроме водителя зеленого автомобиля.
- Только водитель зеленого автомобиля.
- Водитель трамвая и водитель красного автомобиля.
- Водитель красного автомобиля и велосипедист.
- Водитель трамвая и велосипедист.
- Движение всем запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке регулировщик стоит с вытянутыми в стороны руками. Согласно разделу 8 ПДД, этот жест идентичен сигналу с опущенными руками или правой рукой, согнутой перед грудью.
Согласно пункту 8.8 (а) ПДД, при таком сигнале регулировщика с левой и правой сторон — трамваю разрешается движение только прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо, а со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
Водитель зеленого автомобиля находится со стороны груди, поэтому движение ему запрещено.
Водители трамвая, красного автомобиля и велосипедист едут прямо и находятся с разрешенных сторон.
Правильный ответ №1
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