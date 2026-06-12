Каверзный тест по ПДД: какие транспортные средства можно ставить на стоянку

Таблички. Рисунок: "За! Правилами"

Задание на знание требований дорожных знаков и табличек к ним. Перед вами таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4. Какие транспортные средства разрешено оставлять в местах, обозначенных знаком 5.43 "Зона стоянки", установленными с такими табличками?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Грузовики с допустимой максимальной массой менее 3,5 т. Легковые автомобили. Мотоциклы. Легковые автомобили и мотоциклы. Все перечисленные транспортные средства.

Разбор задачи

Все таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

Эти таблички применяются вместе со знаком 5.43 "Зона стоянки".

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Правильный ответ №4

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