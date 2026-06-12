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Главная Авто Каверзный тест по ПДД: какие транспортные средства можно ставить на стоянку

Каверзный тест по ПДД: какие транспортные средства можно ставить на стоянку

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 20:40
Каверзный тест по ПДД: какие транспортные средства можно ставить на стоянку
Таблички. Рисунок: "За! Правилами"

Задание на знание требований дорожных знаков и табличек к ним. Перед вами таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4. Какие транспортные средства разрешено оставлять в местах, обозначенных знаком 5.43 "Зона стоянки", установленными с такими табличками?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Грузовики с допустимой максимальной массой менее 3,5 т.
  2. Легковые автомобили.
  3. Мотоциклы.
  4. Легковые автомобили и мотоциклы.
  5. Все перечисленные транспортные средства.

Разбор задачи

Тест ПДР: кому дозволена стоянка

Все таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

Эти таблички применяются вместе со знаком 5.43 "Зона стоянки".

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Все они обозначают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке с использованием тротуара.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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