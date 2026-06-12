Каверзный тест по ПДД: какие транспортные средства можно ставить на стоянку
Задание на знание требований дорожных знаков и табличек к ним. Перед вами таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4. Какие транспортные средства разрешено оставлять в местах, обозначенных знаком 5.43 "Зона стоянки", установленными с такими табличками?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовики с допустимой максимальной массой менее 3,5 т.
- Легковые автомобили.
- Мотоциклы.
- Легковые автомобили и мотоциклы.
- Все перечисленные транспортные средства.
Разбор задачи
Все таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".
Эти таблички применяются вместе со знаком 5.43 "Зона стоянки".
Все они обозначают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке с использованием тротуара.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: