Каверзний тест ПДР: які транспортні засоби можна ставити на стоянку

Таблички. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та табличок до них. Перед вами таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4. Які транспортні засоби дозволено ставити в місцях, позначених знаком 5.43 "Зона стоянки", встановленими з такими табличками?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Вантажівки з дозволеною максимальною масою менш як 3,5 т. Легкові автомобілі. Мотоцикли Легкові автомобілі та мотоцикли. Усі перелічені транспортні засоби.

Розбір задачі

Усі таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6 7.6.4 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку".

Ці таблички застосовуються разом зі знаком 5.43 "Зона стоянки".

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Усі вони позначають спосіб поставлення легкових автомобілів та мотоциклів на стоянці з використанням тротуару.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: