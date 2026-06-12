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Головна Авто Каверзний тест ПДР: які транспортні засоби можна ставити на стоянку

Каверзний тест ПДР: які транспортні засоби можна ставити на стоянку

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 20:40
Каверзний тест ПДР: які транспортні засоби можна ставити на стоянку
Таблички. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та табличок до них. Перед вами таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.4. Які транспортні засоби дозволено ставити в місцях, позначених знаком 5.43 "Зона стоянки", встановленими з такими табличками?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Вантажівки з дозволеною максимальною масою менш як 3,5 т.
  2. Легкові автомобілі.
  3. Мотоцикли
  4. Легкові автомобілі та мотоцикли.
  5. Усі перелічені транспортні засоби.

Розбір задачі

Тест ПДР: кому дозволена стоянка

Усі таблички 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6 7.6.4 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку".

Ці таблички застосовуються разом зі знаком 5.43 "Зона стоянки".

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Усі вони позначають спосіб поставлення легкових автомобілів та мотоциклів на стоянці з використанням тротуару.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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