Коварный тест по ПДД: кто на самом деле нарушил правила

Схема парковки автомобилей. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и табличек к ним. У тротуара остановились две машины: желтое такси для посадки пассажира и красный автомобиль с опознавательным знаком водителя с инвалидностью. Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ на задачу дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель такси. Водитель красного автомобиля. Оба нарушили правила. Оба не нарушили правила.

Разбор задачи

На участке дороги установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью".

Это означает, что действие знака 3.34 не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью". На красном автомобиле есть такой знак, поэтому его водитель имеет полное право остановиться в этом месте.

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Табличка под знаком не отменяет общих исключений. Согласно ПДД, действие знака 3.34 "Остановка запрещена" не распространяется на автомобили такси, осуществляющие остановку для посадки или высадки пассажиров. Водитель такси остановился именно для посадки пассажира, поэтому он также не нарушает правила.

Правильный ответ №4

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