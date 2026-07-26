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Главная Авто Тест ПДД о сигналах регулировщика: кому разрешено движение

Тест ПДД о сигналах регулировщика: кому разрешено движение

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 19:45
Тест ПДД на знание сигналов регулировщика: кто может ехать
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке велосипедист, красный автомобиль и трамвай едут прямо, а зеленая машина поворачивает налево. Кто имеет право продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Все, кроме водителя зеленого автомобиля.
  2. Только водитель зеленого автомобиля.
  3. Водитель трамвая и водитель красного автомобиля.
  4. Водитель красного автомобиля и велосипедист.
  5. Водитель трамвая и велосипедист.
  6. Движение всем запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке регулировщик стоит с вытянутыми в стороны руками. Согласно разделу 8 ПДД, этот жест идентичен сигналу с опущенными руками или правой рукой, согнутой перед грудью.

Согласно пункту 8.8 (а) ПДД, при таком сигнале регулировщика с левой и правой сторон — трамваю разрешается движение только прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо, а со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Водитель зеленого автомобиля находится со стороны груди, поэтому движение ему запрещено.

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Водители трамвая, красного автомобиля и велосипедист едут прямо и находятся с разрешенных сторон.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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