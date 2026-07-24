Тест ПДД о перестроении: кто из водителей должен уступить дорогу

Схема перестроения авто. Рисунок: Керманич

Валентин Бандура Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления в части правил маневрирования при выезде на дорогу. На участке дороги траектории двух автомобилей пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Красный автомобиль движется по крайней левой полосе и намеревается перестроиться в крайнюю правую полосу. Синий автомобиль выезжает на дорогу и движется по дополнительной полосе, обозначенной дорожным знаком 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения" (полоса для разгона).

В этой ситуации часто допускают ошибку, считая этот маневр одновременным перестроением, при котором действует правило помехи справа (пункт 10.3 ПДД). Однако движение по полосе для разгона регламентируется отдельно.

Согласно пункту 10.8 ПДД, если в месте въезда на дорогу имеется полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в поток, уступая транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Красный автомобиль уже движется в потоке, поэтому водитель синего автомобиля обязан пропустить его перед завершением своего маневра.

Правильный ответ №1

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