Тест ПДД на полосе общественного транспорта: кто нарушает правила

Схемы движения авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления, а также о преимуществах маршрутных транспортных средств. Такси движется прямо, а водитель синего автомобиля поворачивает направо. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого такси. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

На перекрестке крайняя правая полоса предназначена для движения общественного транспорта, о чем свидетельствуют дорожный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и дорожная разметка 1.23 (А).

Согласно пункту 17.1 ПДД, на полосе для маршрутных транспортных средств запрещены движение и остановка других транспортных средств, за исключением такси (при наличии соответствующей лицензии, таксометра и опознавательных знаков). Желтый автомобиль соответствует этим требованиям, поэтому его водитель движется прямо без нарушений.

В соответствии с пунктом 17.2 ПДД, если полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией разметки 1.5, перед поворотом направо водитель должен перестроиться в эту полосу, чтобы выполнять поворот из крайнего правого положения (пункт 10.4 ПДД).

Водитель синего автомобиля поворачивает направо непосредственно со второй полосы, не перестроившись предварительно на крайнюю правую полосу, чем нарушает правила.

Правильный ответ №1

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