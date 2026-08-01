Тест ПДД на перекрестке с трамваем: кто проедет первым

Схемы движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: Керманич

Валентин Бандура Редактор

Задача на тему о проезде перекрестков. Трамвай едет прямо, а водитель красного автомобиля и мотоциклист поворачивают налево. В каком порядке транспортные средства пройдут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Красный автомобиль, трамвай, мотоциклист. Красный автомобиль, мотоциклист, трамвай. Трамвай, красный автомобиль, мотоциклист. Трамвай, мотоциклист, красный автомобиль. Мотоциклист, красный автомобиль, трамвай. Мотоциклист, трамвай, красный автомобиль.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, только мотоциклист находится на главной дороге. Поэтому, по пункту 16.11 ПДД, мотоциклист имеет преимущество перед теми, кто едет по второстепенной дороге, и проезжает перекресток первым.

Трамвай находится на второстепенной дороге и не имеет преимущества перед мотоциклистом, поскольку правило о приоритете рельсовых транспортных средств действует только на равнозначных дорогах.

Трамвай и красный автомобиль подъезжают по второстепенной дороге, то есть находятся в равнозначных условиях по отношению друг к другу. В соответствии с пунктом 16.12 ПДД, на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.

Поэтому вторым проедет трамвай, а последним — красный автомобиль.

Правильный ответ №6

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