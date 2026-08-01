Тест ПДД на перекрестке с трамваем: кто проедет первым
Задача на тему о проезде перекрестков. Трамвай едет прямо, а водитель красного автомобиля и мотоциклист поворачивают налево. В каком порядке транспортные средства пройдут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Красный автомобиль, трамвай, мотоциклист.
- Красный автомобиль, мотоциклист, трамвай.
- Трамвай, красный автомобиль, мотоциклист.
- Трамвай, мотоциклист, красный автомобиль.
- Мотоциклист, красный автомобиль, трамвай.
- Мотоциклист, трамвай, красный автомобиль.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, только мотоциклист находится на главной дороге. Поэтому, по пункту 16.11 ПДД, мотоциклист имеет преимущество перед теми, кто едет по второстепенной дороге, и проезжает перекресток первым.
Трамвай находится на второстепенной дороге и не имеет преимущества перед мотоциклистом, поскольку правило о приоритете рельсовых транспортных средств действует только на равнозначных дорогах.
Трамвай и красный автомобиль подъезжают по второстепенной дороге, то есть находятся в равнозначных условиях по отношению друг к другу. В соответствии с пунктом 16.12 ПДД, на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.
Поэтому вторым проедет трамвай, а последним — красный автомобиль.
Правильный ответ №6
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