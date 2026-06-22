Тест ПДД на перекрестке: кто должен уступить дорогу

Схема проезда перекрестка. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке пересекаются траектории движения синего легкового автомобиля, движущегося прямо, и трамвая, поворачивающего направо. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель трамвая.

Разбор задачи

Перед обоими участниками движения установлен дорожный знак 2.3 "Главная дорога". Это свидетельствует, что они находятся в равнозначных условиях на главной дороге.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

Тот факт, что синий автомобиль едет прямо без изменения направления, а трамвай маневрирует и поворачивает, не лишает рельсовый транспорт его приоритета при равных условиях.

Таким образом, именно водитель синего легкового автомобиля обязан пропустить рельсовый транспорт.

Правильный ответ №1

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