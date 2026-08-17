Тест ПДД для внимательных: кто покинет перекресток последним

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: Тесты ПДР 2025

Валентин Бандура Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке трамвай №1 поворачивает направо, трамвай №2, зеленый и синий автомобили — налево, а серый автомобиль и мотоциклист движутся прямо. Кто из водителей транспортных средств проедет последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Тесты ПДР 2025".

Варианты ответа

Водители трамваев. Водитель зеленого автомобиля. Мотоциклист. Водитель синего автомобиля. Водитель серого автомобиля.

Разбор задачи

Согласно знаку 2.1 "Уступить дорогу", приоритет движения имеют трамвай № 2 и мотоциклист. В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на перекрестке неравных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге.

Согласно пункту 16.12 ПДД, трамвай на равнозначных дорогах имеет преимущество перед другими транспортными средствами, но его траектория движения не пересекается с траекторией мотоциклиста, поэтому они проедут перекресток вместе.

Далее левый поворот выполнит водитель зеленого автомобиля, который сначала должен пропустить мотоциклиста. Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении.

После этого на второстепенных дорогах, по тому же принципу, сначала проедут трамвай №1 и серый автомобиль. Последним покинет перекресток водитель синего автомобиля, который поворачивает налево.

Правильный ответ №4

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