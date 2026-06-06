Стоит ли выключать двигатель в пробке или на светофоре

Автомобили в пробке. Фото: УНИАН

Длительный простой с работающим двигателем приводит к незаметному, но постоянному вытеканию денег из бака автомобиля. Специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC провели специальные расчеты, чтобы определить точный предел целесообразности выключения мотора. Результаты оказались очень конкретными, однако далеко не каждому водителю стоит воспринимать их как прямую инструкцию к действию.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Предел окупаемости

По данным исследователей, на холостом ходу машина потребляет от 0,5 до 1 л топлива в час. Математические расчеты показывают, что глушить мотор выгодно, если остановка длится более 20 секунд. Американские ученые из Аргонской национальной лаборатории называют еще меньшую цифру и считают выгодным выключение уже после 10 секунд простоя.

Современные автомобили с заводской системой старт-стоп делают это автоматически до ста раз за одну городскую поездку, обеспечивая до 15% экономии топлива. При этом на прогретом двигателе вред для аккумулятора или стартера является минимальным. Если ежедневно уменьшать бесполезную работу агрегата хотя бы на три минуты, то за год можно сохранить от 9 до 18 л бензина или дизеля. Это позволит бесплатно проехать несколько сотен дополнительных километров.

Скрытые угрозы

Для машин, не имеющих автоматической системы старт-стоп, постоянное ручное поворачивание ключа в пробках создает немало опасностей. Вместе с мотором полностью выключается кондиционер, вентиляция и обогрев салона. В ночное время глушение двигателя может привести к внезапному погасанию фар, что мгновенно создает аварийную ситуацию на дороге.

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элементы сцепления при постоянном нажатии педали.

Разумный подход

Практиковать ручное выключение в машинах без специальной автоматики стоит только во время длительных остановок. Это оправдано перед железнодорожными переездами, где ожидание длится несколько минут, или во время долгого ожидания пассажиров. Ориентироваться помогают и светофоры с цифровыми секундомерами.

В автомобилях с заводской системой старт-стоп процессом полностью управляет компьютер. Электроника самостоятельно контролирует напряжение бортовой сети и температуру в кабине, при необходимости запуская мотор без ведома водителя. Поэтому на таких авто функцию лучше держать активной, а на более старых машинах глушить двигатель стоит только при многоминутных остановках.

Ранее Новини.LIVE писали, на какой скорости расход топлива в авто возрастает на 25%. Понимание физических процессов помогает водителям эффективнее использовать каждый литр бензина во время длительных поездок.

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