Чи варто вимикати двигун в заторі або на світлофорі

Автомобілі у заторі. Фото: УНІАН

Тривалий простій з двигуном, що працює, призводить до непомітного, але постійного витікання грошей з бака автомобіля. Фахівці німецького автомобільного клубу ADAC провели спеціальні розрахунки, щоб визначити точну межу доцільності вимикання мотора. Результати виявилися дуже конкретними, проте далеко не кожному водію варто сприймати їх як пряму інструкцію до дії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Межа окупності

За даними дослідників, на холостому ходу машина споживає від 0,5 до 1 л пального за годину. Математичні розрахунки показують, що глушити мотор вигідно, якщо зупинка триває понад 20 секунд. Американські вчені з Аргонської національної лабораторії називають ще меншу цифру і вважають вигідним вимикання вже після 10 секунд простою.

Сучасні автомобілі з заводською системою старт-стоп роблять це автоматично до ста разів за одну міську поїздку, забезпечуючи до 15% економії палива. При цьому на прогрітому двигуні шкода для акумулятора чи стартера є мінімальною. Якщо щодня зменшувати марну роботу агрегату хоча б на три хвилини, то за рік можна зберегти від 9 до 18 л бензину або дизеля. Це дозволить безплатно проїхати кілька сотень додаткових кілометрів.

Приховані загрози

Для машин, які не мають автоматичної системи старт-стоп, постійне ручне повертання ключа у заторах створює чимало небезпек. Разом з мотором повністю вимикається кондиціонер, вентиляція та обігрів салону. У нічний час глушіння двигуна може призвести до раптового згасання фар, що миттєво створює аварійну ситуацію на дорозі.

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Постійне увімкнення запалювання без генератора швидко виснажує акумулятор через роботу радіо та кліматичного вентилятора. Також значно швидше зношуються такі деталі:

замок запалювання та контактна група;

опори та подушки кріплення силового агрегату;

елементи зчеплення при постійному натисканні педалі.

Розумний підхід

Практикувати ручне вимикання у машинах без спеціальної автоматики варто лише під час тривалих зупинок. Це виправдано перед залізничними переїздами, де очікування триває кілька хвилин, або під час довгого очікування на пасажирів. Орієнтуватися допомагають і світлофори з цифровими секундомірами.

В автомобілях з заводською системою старт-стоп процесом повністю керує комп'ютер. Електроніка самостійно контролює напругу бортової мережі та температуру в кабіні, за потреби запускаючи мотор без відома водія. Тому на таких авто функцію краще тримати активною, а на старіших машинах глушити двигун варто лише при кількахвилинних зупинках.

Раніше Новини.LIVE писали, на якій швидкості витрати палива в авто зростають на 25%. Розуміння фізичних процесів допомагає водіям ефективніше використовувати кожен літр бензину під час тривалих поїздок.

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