Стоит ли покупать полноприводный кроссовер

Дата публикации 23 декабря 2025 10:50
Стоит ли переплачивать за полный привод на кроссовере
Кроссовер на улицах города. Фото: pexels.com

Популярность кроссоверов в Украине обусловлена практичностью и солидным дизайном таких автомобилей, однако вопрос необходимости полного привода остается предметом дискуссий. Специалисты отмечают, что целесообразность системы AWD зависит от габаритов и технических характеристик конкретной модели.

Об этом написал Ukr.Media.

Технические особенности

Современные кроссоверы часто воспринимаются как универсальные транспортные средства, сочетающие комфорт хэтчбека с проходимостью внедорожника. Несмотря на распространенное мнение об обязательном наличии системы полного привода (AWD), значительная часть моделей на рынке является переднеприводными.

Наиболее распространенным решением является полный привод, который подключается автоматически, что реализовано с помощью электромагнитной муфты. Система активирует заднюю ось только в момент пробуксовки передних колес, что позволяет сохранять топливную эффективность в обычных условиях.

Однако возможности такой трансмиссии имеют определенные технические пределы. Хотя большинство конструкций предусматривает режим принудительной активации всех колес, он рассчитан на кратковременное использование.

Длительное буксование или интенсивная эксплуатация на сложном бездорожье приводят к перегреву муфты. В таком случае срабатывает защитный механизм, который деактивирует привод задней оси, превращая автомобиль в обычный переднеприводный до момента остывания узла.

Вес и условия эксплуатации

Целесообразность покупки кроссовера с AWD зависит в первую очередь от снаряженной массы автомобиля. Для компактных городских моделей весом до 1,5 т с достаточно тяговитым двигателем полный привод не обязателен. При использовании качественной резины и наличии высокого клиренса такие авто вполне уверенно преодолевают заснеженные участки или скользкие подъемы.

Для легких кроссоверов значительно более важной характеристикой становится геометрическая проходимость, в частности углы свесов и плоское днище.

В то же время для тяжелых и габаритных моделей система AWD становится весомым преимуществом, что придает уверенности на сложных участках даже при наличии менее мощного силового агрегата. Следует учитывать, что постоянное присутствие муфты в трансмиссии несколько снижает динамику и увеличивает расход топлива даже когда задняя ось не активна.

Таким образом, выбор типа привода должен быть сбалансированным: чем больше и тяжелее автомобиль, тем сильнее он нуждается в дополнительной тяге на задние колеса, тогда как для городской эксплуатации приоритетом остается дорожный просвет.

авто советы автомобиль продажа авто характеристики
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
