Стоит ли покупать б/у кроссовер Lexus RX Hybrid: плюсы и минусы

Lexus RX 450h 2012 года. Фото: infocar.ua

Сергей Якуба Редактор

Японский премиальный кроссовер Lexus RX с гибридной силовой установкой является одним из самых популярных представителей своего сегмента на вторичном рынке автомобилей. Его часто рассматривают как надежную альтернативу европейским дизельным и бензиновым внедорожникам для городских и семейных поездок. Покупателей привлекает высокий уровень комфорта, ликвидность марки и значительная экономия топлива. На украинском рынке чаще всего встречаются самозаряжающиеся версии RX 450h и RX 350h, плагин-гибрид RX 450h+ с батареей 18,1 кВт-ч, а также мощный спортивный вариант RX 500h.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Основные преимущества

Надежная гибридная система кроссовера построена на основе колоссального опыта компании Toyota, поэтому имеет репутацию долговечного узла. Электрическая часть помогает существенно снизить расход бензина в городских пробках благодаря рекуперации энергии при частых торможениях. Плавный старт без рывков и отличная шумоизоляция салона обеспечивают высокий уровень комфорта при повседневной эксплуатации. Большинство экземпляров оснащены системой полного привода, что гарантирует устойчивость на скользкой дороге.

Богатое оснащение даже старших поколений включает качественный кожаный салон, современные системы безопасности и премиальную акустику. Благодаря стабильному спросу автомобиль отлично сохраняет остаточную стоимость на рынке, что позволяет выгодно продать его в будущем. Подержанный японский кроссовер обычно оказывается значительно практичнее и дешевле в ремонте, чем немецкие конкуренты со сложными турбомоторами.

Очевидные минусы

Несмотря на все преимущества, стоимость покупки подержанного кроссовера остается высокой. По состоянию на лето 2026 года цена ухоженных экземпляров третьего поколения начинается примерно с 16 000 долларов, а за более свежие варианты 2018 года просят уже в районе 35 000–45 000 долларов. Поскольку это автомобиль премиум-класса, фирменные кузовные детали, сложная светодиодная оптика, камеры и многочисленные электронные радары стоят очень дорого.

Тяжелая конструкция гибрида ускоряет износ элементов подвески, тормозных дисков и комплекта шин, которые при больших диаметрах колес имеют солидную цену. Главным риском остается постепенная деградация высоковольтной батареи, ресурс которой обычно ограничен пробегом в 160 000–320 000 км. К тому же для качественного обслуживания и тщательной диагностики сложных электрических узлов подойдет далеко не каждое стандартное СТО.

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