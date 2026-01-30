Экономные и надежные: лучшие подержанные кроссоверы по расходу топлива

Toyota Prius 2017 года. Фото: turo.com

Ранее большое пространство и полный привод автоматически означали значительные расходы на топливо. В последние годы эта ситуация изменилась благодаря внедрению гибридных установок и облегченных конструкций кузова.

Для длительных путешествий

Volkswagen Touareg TDI выпуска 2012-2016 годов открывает рейтинг с показателем потребления около 10,7 литра на 100 километров. Этот люксовый кроссовер оснащен мощным дизельным двигателем V6 и предлагает высокую способность к буксировке.

Chevrolet Equinox 2010-2017 годов демонстрирует средний расход на уровне 9,4 л/100 км. Улучшение показателей произошло благодаря совершенствованию 4-цилиндровых двигателей в течение производственного цикла.

Subaru Crosstrek (2013-2017) тратит 9,1 л/100 км несмотря на наличие системы постоянного полного привода. Малый вес и умеренная мощность позволили сохранить высокую эффективность на различных дорожных покрытиях.

Аппетит компактных кроссоверов

Honda CR-V четвертого поколения (2012-2016) потребляет 8,7 л/100 км. Инженеры сосредоточились на уменьшении веса и оптимизации трансмиссии вместо использования сложных технологий.

Mazda CX-5 2013-2016 годов демонстрирует результат 8,4 л/100 км благодаря использованию технологии Skyactiv. Автомобиль обеспечивает динамичное управление без чрезмерного расхода топлива на шоссе.

Для больших семей

Toyota Highlander Hybrid 2011-2013 годов потребляет всего 8,4 л/100 км. Гибридная установка позволила значительно сократить потребление по сравнению с классическими двигателями V6.

Lexus RX 450h выпуска 2010-2015 годов расходует 8,1 л/100 км. Высокая надежность и премиальный комфорт сочетаются с показателями экономии значительно меньших по размеру авто.

Абсолютные лидеры

Ford Escape Hybrid 2010-2012 годов потребляет 7,1 л/100 км. Модель доказала свою выносливость при эксплуатации в таксопарках США.

Toyota RAV4 Hybrid (2016-2018) демонстрирует идентичный показатель в 7,1 л/100 км. Популярность модели обусловлена ее практичностью и высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке.

Toyota Prius 2012-2017 годов лидирует в рейтинге с результатом 5,7 л/100 км. Автомобиль предлагает наибольшее полезное пространство при минимальных затратах на топливо среди конкурентов десятилетия.