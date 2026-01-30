Економні та надійні: найкращі вживані кросовери за витратою пального

Toyota Prius 2017 року. Фото: turo.com

Раніше великий простір та повний привід автоматично означали значні витрати на паливо. Останніми роками ця ситуація змінилася завдяки впровадженню гібридних установок та полегшених конструкцій кузова.

Для тривалих подорожей

Volkswagen Touareg TDI випуску 2012–2016 років відкриває рейтинг з показником споживання близько 10,7 літра на 100 кілометрів. Цей люксовий кросовер оснащений потужним дизельним двигуном V6 та пропонує високу здатність до буксирування.

Chevrolet Equinox 2010–2017 років демонструє середню витрату на рівні 9,4 л/100 км. Покращення показників відбулося завдяки вдосконаленню 4-циліндрових двигунів протягом виробничого циклу.

Subaru Crosstrek (2013–2017) витрачає 9,1 л/100 км попри наявність системи постійного повного приводу. Мала вага та помірна потужність дозволили зберегти високу ефективність на різних дорожніх покриттях.

Апетит компактних кросоверів

Honda CR-V четвертого покоління (2012-2016) споживає 8,7 л/100 км. Інженери зосередилися на зменшенні ваги та оптимізації трансмісії замість використання складних технологій.

Mazda CX-5 2013–2016 років демонструє результат 8,4 л/100 км завдяки використанню технології Skyactiv. Автомобіль забезпечує динамічне керування без надмірних витрат пального на шосе.

Для великих родин

Toyota Highlander Hybrid 2011–2013 років споживає лише 8,4 л/100 км. Гібридна установка дозволила значно скоротити споживання у порівнянні з класичними двигунами V6.

Lexus RX 450h випуску 2010–2015 років витрачає 8,1 л/100 км. Висока надійність та преміальний комфорт поєднуються з показниками економії значно менших за розміром авто.

Абсолютні лідери

Ford Escape Hybrid 2010–2012 років споживає 7,1 л/100 км. Модель довела свою витривалість під час експлуатації у таксопарках США.

Toyota RAV4 Hybrid (2016–2018) демонструє ідентичний показник у 7,1 л/100 км. Популярність моделі зумовлена її практичністю та високою залишковою вартістю на вторинному ринку.

Toyota Prius 2012–2017 років лідирує в рейтингу з результатом 5,7 л/100 км. Автомобіль пропонує найбільший корисний простір за мінімальних витрат на паливо серед конкурентів десятиліття.