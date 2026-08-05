Стоит ли покупать подержанные Audi A4 B9 и B8: ответ механиков

Audi A4 B9 2019 года. Фото: infocar.ua

Сергей Якуба Редактор

Немецкие автомобили Audi A4 и A5 поколений B8 и B9 пользуются стабильным спросом на вторичном рынке благодаря комфорту, высокому качеству сборки и превосходной управляемости. Однако даже у этих премиальных моделей есть свои характерные слабые места и конструктивные нюансы. Опытные механики, специализирующиеся на ремонте немецких марок, разобрали основные преимущества и недостатки обоих поколений.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Поколение B8

Audi A4 и A5 в кузове B8 выпускались с 2007 по 2015 год. Автомобили предлагали широкий выбор силовых агрегатов: от экономичных 4-цилиндровых двигателей мощностью 120 л.с. до мощного V8 на 450 л.с. в версии RS4. Однако бензиновые турбомоторы 1.8 и 2.0 TFSI часто отличаются повышенным расходом моторного масла, а в дизельных версиях TDI со временем изнашивается двухмассовый маховик и выходит из строя система рециркуляции выхлопных газов.

Больше всего нареканий вызывает вариатор Multitronic, поломки которого требуют дорогостоящего ремонта. Эксперты советуют обходить эту трансмиссию стороной. Среди других мелких проблем встречаются короткие замыкания в жгуте проводов, утечка охлаждающей жидкости и попадание воды в задние светодиодные фонари. По данным техосмотров TÜV, подвеска B8 держится хорошо, а коррозия на кузове появляется лишь в единичных случаях.

Поколение B9

Поколение B9 выпускалось с 2015 по 2024 год и стало заметно шире и технологичнее. Длина седана составляет 4,73 м, что делает его больше, чем у конкурентов BMW 3-й серии и Mercedes C-класса, а объем багажника универсала Avant со сложенными сиденьями достигает 1510 л. Линейка двигателей варьируется от 1,4-литрового TFSI мощностью 150 к.с. до мощного V6 biturbo мощностью 470 к.с. в версии RS4 Edition 25 Years.

Производитель полностью отказался от ненадежного вариатора, заменив его на коробку DSG и 8-ступенчатый классический автомат для мощных версий. Бензиновые двигатели 2.0 TFSI стали более надёжными, но единичные случаи утечки охлаждающей жидкости из-за дополнительного насоса всё же встречаются. У 6–9-летних экземпляров инспекторы TÜV фиксируют повышенный износ пружин подвески, хотя кузов полностью защищен от ржавчины.

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