Стоит ли покупать автомобиль с пробегом 200 000 км

Подержанные автомобили. Фото: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Покупка подержанного автомобиля в Украине нередко сопровождается психологическим барьером в виде цифры 200 000 км на одометре. Многие водители опасаются, что выбор машины с большим пробегом сразу обернется постоянными и дорогостоящими ремонтами. Однако специалисты отмечают, что в современных реалиях это лишь показатель пройденного расстояния, а не приговор. Техническое состояние зависит от условий эксплуатации и регулярности обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Условия движения

Эксперты отмечают, что одинаковый пробег может означать совершенно разный уровень износа. Поездки по трассе на стабильных оборотах минимально нагружают двигатель, подвеску и трансмиссию. Зато городская эксплуатация в пробках, с постоянными остановками, недогретым двигателем и работой на холостом ходу изнашивает узлы значительно сильнее даже на 100 000 км.

Огромное значение имеет регулярность обслуживания. Автомобиль, у которого каждые 8 000–10 000 км меняли масло, заливали качественное топливо и своевременно обслуживали коробку передач, будет в идеальном состоянии. Зато экземпляр с меньшим пробегом, но без надлежащего обслуживания на протяжении многих лет, доставит гораздо больше проблем.

Капитальный ТО

Отметка в 200 000 км часто совпадает с периодом так называемого большого технического обслуживания, когда исчерпывается ресурс расходных материалов с длительным сроком службы. В этот момент особого внимания требует система ГРМ, где следует проверить состояние ремня или натяжение цепи.

Также диагностики требуют топливная система, особенно форсунки и насос в дизелях, а также автоматическая коробка передач или вариатор. Подвеска на таком этапе обычно требует стандартной замены изношенных амортизаторов, сайлентблоков и стоек стабилизатора, а экологические системы, такие как катализатор или сажевый фильтр, проверяются на уровень загрязнения.

Плюсы покупки

Покупка автомобиля с таким пробегом имеет свои ощутимые финансовые и практические преимущества. Основная потеря стоимости уже произошла, что позволяет приобрести модель более высокого класса по цене нового бюджетного автомобиля.

При честном пробеге покупатель точно знает, к каким плановым заменам следует готовиться. Кроме того, большинство заводских детских болезней уже были устранены предыдущим владельцем по гарантии или во время плановых ремонтов.

Пошаговая проверка

Перед покупкой автомеханики рекомендуют обязательно выполнить несколько этапов диагностики. Компьютерная диагностика поможет выявить ошибки в блоках управления, оценить работу форсунок и давление турбины, а эндоскопия бензиновых турбодвигателей покажет состояние цилиндров на наличие задиров.

Осмотр кузова на подъемнике позволит убедиться в целостности несущей конструкции и отсутствии коррозии. Завершающими этапами должны стать проверка истории по VIN-коду, а также тест-драйв для оценки плавности работы коробки передач.

Главное правило рынка гласит: покупают не цифру на одометре, а реальное состояние технических узлов.

Ранее Новини.LIVE писали о компактных кроссоверах, которые рекомендуют покупать даже с большим пробегом. Эксперты выделяют несколько японских, американских и корейских моделей с безупречной репутацией.

Также ознакомьтесь с рейтингом лучших подержанных гибридных автомобилей в 2026 году. Британские автоэксперты составили список, в который вошли классические HEV и гибриды с подзарядкой PHEV.