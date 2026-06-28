Стоит ли купить роскошный Land Rover Discovery с пробегом

Land Rover Discovery 2015 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Британский рамный внедорожник Land Rover Discovery четвертого поколения (2009–2017) ценится за роскошную комплектацию, комфорт семейного автомобиля и выдающийся потенциал на бездорожье. Однако специфическая надежность английской техники требует от владельцев строгого соблюдения регламентов технического обслуживания и регулярной профилактики. Профессиональные механики выделяют несколько хронических проблем, которые способны превратить эксплуатацию этой машины в дорогостоящее испытание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Особенности конструкции

Внедорожник построен на базе прочной лонжеронной рамы, которая надежно защищена от сквозной коррозии прочным металлом кузова. Полностью независимая ходовая часть состоит из двойных поперечных рычагов, что обеспечивает образцовую плавность хода. Наличие фирменной системы постоянного полного привода с раздаточной коробкой и пониженным рядом передач позволяет уверенно преодолевать сложные участки.

Пневматическая подвеска является достаточно долговечным элементом конструкции, а фирменные баллоны в комплекте с амортизаторами без проблем выдерживают до 250 000 км пробега. Главное рискованное место заключается в низком расположении дорогостоящего компрессора подвески, который требует установки дополнительной толстой стальной защиты.

Дизельные нюансы

Основная часть предложений на европейском вторичном рынке представлена 6-цилиндровыми дизельными силовыми агрегатами. Базовый 2,7-литровый двигатель отличается слабым коленчатым валом и хрупкими вкладышами, которые часто прокручиваются из-за нехватки масла. Объем смазочной системы в 5,5 л слишком мал для такого большого двигателя, поэтому механики советуют менять масло значительно чаще, чем рекомендуют компьютерные подсказки, и заливать более вязкий продукт типа 5W-40.

Существенно доработанный 3-литровый дизельный двигатель, появившийся после 2010 года, считается гораздо более выносливым вариантом. Он получил надежную топливную систему Bosch, однако наличие двух турбокомпрессоров повышает стоимость потенциального ремонта после больших пробегов. При каждой плановой замене комплекта ремней газораспределительного механизма специалисты настоятельно рекомендуют профилактически устанавливать новый масляный насос.

Бензиновая альтернатива

Линейка бензиновых модификаций представлена мощным 3-литровым турбированным двигателем V6 и гигантским 5-литровым атмосферным агрегатом V8. Эти двигатели демонстрируют высокую эксплуатационную долговечность, но отпугивают покупателей средним расходом топлива на уровне 12–15 л/100 км. При активном стиле вождения этот показатель легко превышает отметку в 20 л/100 км.

Главным слабым местом бензиновых версий является быстрый износ элементов привода механизма ГРМ, замена которого требует значительного пространства и извлечения всего силового узла.

Кроме того, владельцы сталкиваются с капризной электропроводкой, отказами датчиков системы охлаждения и регулярными утечками рабочих жидкостей через прокладки.

Автомобили, которые обслуживались исключительно по официальным дилерским интервалам, часто имеют скрытые хронические проблемы из-за слишком редкой замены технических масел в мостах, раздаточной коробке и автоматических коробках передач ZF.

Средние цены

Традиционно дороже в Украине стоят официальные автомобили, купленные в автосалонах, а также редкие бензиновые модификации. Дорестайлинговые модели (2009–2013) с ранними 2,7-литровыми или первыми 3-литровыми дизелями и пробегом 200 000–300 000 км можно найти за 11 000–15 000 долларов. Обновленные версии (2012–2014) стоят 16 000–21 000 долларов, а за поздний рестайлинг (2014–2017) просят 22 000–28 000 долларов.

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