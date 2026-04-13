Стоит ли купить подержанный Hyundai i30 третьего поколения

Hyundai i30 2017 года. Фото: carmagazine.co.uk

Hyundai i30 третьей генерации остается одним из самых рациональных представителей своего класса на вторичном рынке. Модель не пытается поразить футуристическими инновациями, зато предлагает проверенную конструкцию и высокое качество сборки. Это идеальный семейный транспорт, который редко преподносит неприятные сюрпризы владельцам.

Варианты кузова

Покупатели могут выбирать среди трех типов надстройки: 5-дверного хэтчбека, обтекаемого лифтбека или вместительного универсала. После обновления в 2020 году модель получила современную внешность и усовершенствованные мультимедийные системы. Разница в цене между вариантами кузова на вторичном рынке обычно минимальна.

Техническая база i30 идентична популярной Kia Ceed, однако дизайн Hyundai остается более сдержанным. Для любителей драйва существует спортивная версия N с двигателем 2 л мощностью до 280 л.с. Универсал выделяется одним из самых больших багажников в классе.

Надежные двигатели

Бензиновая линейка состоит из агрегатов 1.0 T-GDI на 120 л.с. и четырехцилиндрового 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. Рестайлинговые версии получили мотор 1.5 T-GDI на 160 л.с. с системой мягкого гибрида 48V. Электрическая надстройка помогает при старте в городе, однако аккумулятор несколько уменьшает объем багажного отделения.

Экономичные дизели 1.6 CRDi мощностью от 95 до 136 л.с. остаются лучшим выбором для длительных поездок. Наиболее выносливой считается модификация на 115 л.с. в паре с обычной механической коробкой передач. Производство дизелей прекратилось в 2022 году, поэтому их количество на рынке постепенно уменьшается.

Работа трансмиссии

6-ступенчатая механическая коробка передач работает без нареканий даже при значительных пробегах. Роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением иногда демонстрирует нерешительность при движении в городских пробках. Обновленные модели с 2020 года часто оснащаются электронным сцеплением iMT, к алгоритму работы которого нужно привыкнуть.

Для спортивной версии i30 N доступна 8-ступенчатая коробка с двойным сцеплением, обеспечивающая быстрые переключения.

Традиционные механические версии остаются приоритетом для тех, кто ценит максимальную простоту обслуживания. Перед покупкой важно проверить плавность переключения всех передач.

Типичные проблемы

Список частых неисправностей модели является коротким, однако владельцам дизелей стоит избегать частых поездок на короткие расстояния. Из-за недостаточного прогрева в системе охлаждения воздуха может скапливаться конденсат, что грозит повреждением турбины. Также на дизелях 2018-2020 годов выпуска случались дефекты масляного насоса.

Владельцам машин в белом цвете стоит внимательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия на предмет возможного отслоения.

Спортивные модификации N при агрессивной эксплуатации требуют пристального внимания к состоянию подушек двигателя и двухмассового маховика.

В целом модель считается надежной по сравнению с большинством конкурентов.

Управляемость авто

Автомобиль держится дороги уверенно благодаря многорычажной задней подвеске, что обеспечивает стабильность в крутых поворотах. Рулевое управление отличается точностью, однако подвеска настроена несколько жестче, чем у конкурентов вроде Golf или Focus. Это делает преодоление мелких неровностей менее комфортным для пассажиров.

