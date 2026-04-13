Чи варто купити вживаний Hyundai i30 третього покоління

Hyundai i30 2017 року. Фото: carmagazine.co.uk

Hyundai i30 третьої генерації залишається одним з найбільш раціональних представників свого класу на вторинному ринку. Модель не намагається вразити футуристичними інноваціями, натомість пропонує перевірену конструкцію та високу якість збірки. Це ідеальний сімейний транспорт, який рідко підносить неприємні сюрпризи власникам.

Варіанти кузова

Покупці можуть обирати серед трьох типів надбудови: 5-дверного хетчбека, обтічного ліфтбека або місткого універсала. Після оновлення у 2020 році модель отримала сучасну зовнішність та вдосконалені мультимедійні системи. Різниця в ціні між варіантами кузова на вторинному ринку зазвичай є мінімальною.

Технічна база i30 ідентична популярній Kia Ceed, проте дизайн Hyundai залишається більш стриманим. Для любителів драйву існує спортивна версія N з двигуном 2 л потужністю до 280 к.с. Універсал виділяється одним з найбільших багажників у класі.

Надійні двигуни

Бензинова лінійка складається з агрегатів 1.0 T-GDI на 120 к.с. та чотирициліндрового 1.4 T-GDI потужністю 140 к.с. Рестайлінгові версії отримали мотор 1.5 T-GDI на 160 к.с. з системою м’якого гібрида 48V. Електрична надбудова допомагає під час старту в місті, проте акумулятор дещо зменшує об’єм багажного відділення.

Економічні дизелі 1.6 CRDi потужністю від 95 до 136 к.с. залишаються кращим вибором для тривалих поїздок. Найбільш витривалою вважається модифікація на 115 к.с. у парі зі звичайною механічною коробкою передач. Виробництво дизелів припинилося у 2022 році, тому їхня кількість на ринку поступово зменшується.

Робота трансмісії

6-ступенева механічна коробка передач працює без нарікань навіть при значних пробігах. Роботизована трансмісія з подвійним зчепленням іноді демонструє нерішучість під час руху в міських заторах. Оновлені моделі з 2020 року часто оснащуються електронним зчепленням iMT, до алгоритму роботи якого потрібно звикнути.

Для спортивної версії i30 N доступна 8-ступенева коробка з подвійним зчепленням, що забезпечує швидкі перемикання.

Традиційні механічні версії залишаються пріоритетом для тих, хто цінує максимальну простоту обслуговування. Перед покупкою важливо перевірити плавність перемикання всіх передач.

Типові проблеми

Список частих несправностей моделі є коротким, проте власникам дизелів варто уникати частих поїздок на короткі відстані. Через недостатній прогрів у системі охолодження повітря може накопичуватися конденсат, що загрожує пошкодженням турбіни. Також на дизелях 2018-2020 років випуску траплялися дефекти масляної помпи.

Власникам машин у білому кольорі варто уважно оглянути стан лакофарбового покриття на предмет можливого відшарування.

Спортивні модифікації N при агресивній експлуатації вимагають пильної уваги до стану подушок двигуна та двомасового маховика.

Загалом модель вважається надійною порівняно з більшістю конкурентів.

Керованість авто

Автомобіль тримається дороги впевнено завдяки багатоважільній задній підвісці, що забезпечує стабільність у крутих поворотах. Кермове управління вирізняється точністю, проте підвіска налаштована дещо жорсткіше, ніж у конкурентів на кшталт Golf або Focus. Це робить подолання дрібних нерівностей менш комфортним для пасажирів.

Раніше Новини.LIVE назвали вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати. Перераховані проблемні моделі та конкретні вузли машин, які потребують особливої уваги.

Також читайте, чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км. Часто цей пробіг збігається з закінченням заводської гарантії.