Самые недооцененные автомобили Mercedes

Mercedes Metris 2021 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Богатая история немецкого концерна насчитывает десятки легендарных спорткаров, роскошных седанов и мощных внедорожников. В отличие от неудачных экспериментов других производителей, модели Mercedes-Benz редко бывали откровенно плохими. Напротив, в каталоге марки есть несколько практичных и надежных машин, которые со временем оказались значительно лучше первоначальных оценок. Эксперты выделили пять автомобилей бренда, которые заслуживают гораздо большего внимания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Забытые модели

Первое поколение кроссовера Mercedes M-Class дебютировало в 1997 году в фильме "Парк Юрского периода" и продемонстрировало новый подход к семейным автомобилям. Машина оказалась значительно комфортнее и компактнее тогдашних огромных внедорожников.

Родстер Mercedes SL в кузове R 129 выпускался с 1989 по 2001 год. Базовая версия имела двигатель мощностью 190 л.с., а с 1992 года предлагался мощный V12 мощностью 394 л.с., который разгонял автомобиль от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Компактный родстер Mercedes SLK появился в 1996 году, а версия от AMG получила двигатель V6 мощностью 349 л.с. при весе 1406 кг. В 2005 году модель обновила дизайн в стиле суперкара Mercedes-McLaren SLR и получила двигатель V8 мощностью 355 л.с.

Практичные фургоны

Коммерческий фургон Mercedes Sprinter изначально продавался в США под брендами Dodge и Freightliner, и только с 2010 года вернул фирменную звезду на решетку радиатора. Модель предлагается в версиях с полным приводом и колесной базой до 431 см, выдерживая огромные нагрузки.

Компактный фургон Mercedes Metris предлагает комфортабельный 8-местный салон или грузовой отсек для городских условий. Он легко адаптируется для специальных служб, почтовой доставки или туризма, сочетая компактные габариты с высокой практичностью.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный кроссовер Mercedes GLC. Покупка такого авто требует тщательной подготовки, ведь базовые версии могут разочаровать скудной комплектацией, а обслуживание технически сложных узлов обходится недешево.

Также читайте, как компания Mercedes спасает двигатели внутреннего сгорания. Главным вызовом для разработчиков остается поиск баланса между высокой мощностью, надежностью и эффективным охлаждением.