Подержанный Mercedes GLC: как выбрать надежный компактный кроссовер

Кроссовер Mercedes GLC 2020 года. Фото: netcarshow.com

Премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLC — один из самых популярных автомобилей своего класса на вторичном рынке. Модель привлекает покупателей комфортом, уверенной управляемостью и быстрой потерей первоначальной стоимости. Однако большое количество предложений в объявлениях не гарантирует легкого выбора из-за огромных различий в техническом состоянии машин. Покупка такого авто требует тщательной подготовки, ведь базовые версии могут разочаровать скудной комплектацией, а обслуживание технически сложных узлов обходится недешево.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Плюсы и минусы

Внешний вид и кузов модели не вызывают серьезных нареканий, поскольку лакокрасочное покрытие нанесено качественно, а металл хорошо защищен от коррозии. При осмотре снизу стоит проверить только состояние пластиковых аэродинамических щитков, хрупкие крепления которых часто ломаются.

Эргономика салона с физическими кнопками является образцовой, однако фирменный заменитель кожи на боковой опоре сиденья водителя склонен к быстрому истиранию и шелушению.

Автоматическая 9-ступенчатая коробка передач считается долговечной, но со временем может переключать скорости с заметной задержкой. Для профилактики поломок масло в трансмиссии необходимо заменять каждые 60 000–100 000 км.

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Также дизельные версии регулярно требуют обслуживания экологической системы, где выходят из строя датчики оксидов азота и забиваются форсунки впрыска мочевины.

Выбор двигателя

На автомобилях до рестайлинга 2020 года устанавливался проверенный временем дизельный двигатель объемом 2,1 л в версиях мощностью 170 л.с. и 204 л.с. Этот агрегат отличается топливной экономичностью, высокой надежностью и прекрасно работает в паре с автоматом. Зато более новый дизельный двигатель объемом 2 л, появившийся после обновления, стал гораздо более требовательным к качеству обслуживания. Специфическое жидкое масло в нем быстро разбавляется топливом во время частых коротких поездок по городу, что грозит серьезным дефицитом масла.

Мощный 3-литровый дизельный двигатель V6 обеспечивает превосходную динамику, но значительно дороже в обслуживании. В конце производства этот двигатель получил более тонкую цепь газораспределительного механизма, ресурс которой при больших пробегах вызывает вопросы у специалистов.

Дорогостоящий ремонт

Подвеска автомобиля обеспечивает превосходный баланс плавности хода, однако требует регулярного внимания. Быстрее всего изнашиваются стойки стабилизатора, но их замена обходится относительно недорого. Основные финансовые риски связаны с опциональной пневматической подвеской, которая со временем начинает терять герметичность.

Наибольших затрат потребует восстановление передних стоек, где пневматический баллон конструктивно объединен с амортизатором. Покупка нового оригинального элемента или качественного брендового аналога обойдется в кругленькую сумму. Даже полная реставрация старой поврежденной стойки на специализированном сервисе обходится очень дорого, поэтому состояние пневматических элементов нужно диагностировать перед покупкой в первую очередь.

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