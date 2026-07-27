Mercedes меняет правила: как сохранить двигатель V8 и увеличить мощность

Двигатель V8 Mercedes-AMG. Фото: edmunds.com

Инженеры подразделения AMG активно работают над усовершенствованием 4-литрового бензинового двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Главной задачей для разработчиков по-прежнему является поиск баланса между высокой мощностью, надежностью и эффективным охлаждением. Недавно обнаруженная патентная документация раскрывает оригинальный способ повышения мощности двигателя без существенного усложнения его конструкции.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

Охлаждение выхлопных газов

Во время разгона автомобиля избыточное тепло негативно влияет на смазочные материалы и приводит к расширению воздуха в системе. Из-за этого количество кислорода уменьшается, что сразу снижает конечную мощность силового агрегата. Обычно для увеличения мощности приходится повышать давление наддува или добавлять тяжелые компоненты, однако немецкие специалисты решили пойти другим путем.

Традиционные тюнинговые решения предлагают изменять конструкцию коллекторов или расширять трубы уже в самой выхлопной системе. Немецкий бренд предлагает перенаправлять газы с помощью сети внутренних каналов непосредственно внутри самого блока цилиндров. Это позволяет смешивать и отводить выхлопные газы значительно быстрее и эффективнее.

Сохранение веса

Главная цель нового патента заключается в существенном снижении температуры выхлопных газов на выходе из камеры сгорания. Снижение температурной нагрузки позволяет двигателю развивать большую мощность при работе на идеальной топливной смеси без использования сложных дополнительных узлов.

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Такой подход позволяет получить желаемую мощность без добавления лишних килограммов к общей массе автомобиля. Вместо установки тяжелого вспомогательного оборудования инженеры используют физические свойства потоков внутри двигателя, что делает новую технологию очень перспективной для будущих спортивных моделей.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто, кроме Toyota, производит двигатели с пробегом на миллион километров. Бренды, силовые агрегаты которых демонстрируют не менее значительный ресурс при условии регулярной замены масла и стандартного обслуживания.

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