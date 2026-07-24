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Главная Авто Кто, кроме Toyota, производит двигатели с пробегом на миллион километров

Кто, кроме Toyota, производит двигатели с пробегом на миллион километров

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:45
Двигатели не хуже Toyota: миллион километров без капремонта
Двигатель Mercedes OM606. Фото: Bring a Trailer

Японская компания Toyota заслужила мировую славу производителя самых надежных автомобилей. Владельцы пикапов Tundra не раз преодолевали отметку в 1 600 000 км без капитального ремонта двигателя и трансмиссии. Однако в истории автомобилестроения есть и другие бренды, силовые агрегаты которых демонстрируют не менее значительный ресурс при условии регулярной замены масла и стандартного обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Hot Cars.

Шведы и американцы

Легендарный двигатель Volvo B230 Redblock, появившийся в 1985 году, стал эталоном выносливости благодаря прочному чугунному блоку цилиндров и продуманной конструкции. Запас прочности коленчатого вала и шатунов значительно превышал заводскую гарантию, а клапаны и поршни не сталкивались даже при обрыве ремня ГРМ. Модели Volvo серий 240, 700 и 900 с этим двигателем легко преодолевали более 500 000 км без серьезного вмешательства, а отдельные владельцы оставляли позади отметку в 1 600 000 километров.

Американский дизель Dodge 5,9 л Cummins с 12 клапанами превратил пикапы Ram 2500 и 3500 в настоящих тяжеловесов. Простая механическая схема, прочные кованые шатуны и топливный насос Bosch P7100 обеспечили двигателю колоссальный ресурс при буксировке тяжелой техники. Многие из таких машин использовались в качестве коммерческого транспорта и без проблем намотали миллионные пробеги на оригинальных деталях.

Немецкое качество

3-литровый 6-цилиндровый дизель Mercedes-Benz OM606 устанавливался на культовые модели Mercedes W124, W210, S-Class и G-Class в 1990-х годах. Чугунный блок и кованые внутренние компоненты рассчитывались на экстремальное давление и высокий уровень сжатия. Один из владельцев седана W124 1993 года выпуска проехал более 1 500 000 км на оригинальном двигателе.

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Несмотря на феноменальный ресурс, эти агрегаты не завоевали такой же маркетинговой славы, как японские конкуренты. Модели Volvo воспринимались как слишком спокойные семейные автомобили, у пикапов Dodge были проблемы с кузовом и коробками передач, а Mercedes-Benz W210 сильно страдал от коррозии кузовных панелей.

Ранее Новини.LIVE писали о двигателях с плохой репутацией во внедорожниках и пикапах Toyota. Даже у признанного лидера автопрома случаются досадные ошибки.

Также ознакомьтесь с ТОП-11 самых надежных дизельных двигателей всех времен. Все представители этого списка доказали свою способность ежедневно работать в самых тяжелых условиях.

авто Mercedes-Benz автомобиль Мотор двигатель Toyota Volvo Dodge
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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